Ferrari F40 это настоящая икона конца 80-х годов – золотой эпохи автомобилестроения. В те годы она поражала своим характеристикам и считалась одной из самых быстрых машин на планете.

Достаточно знать, что при достаточно скромном объеме двигателя (2,9-литровый V8), F40 развивает 478 л.с. (577 Нм) и разгоняется до 100 км в час за 3,7 секунды! Максимальная скорость – 327 км в час.

Читайте также: Подвиньтесь, господа Бугатти, Порше и Феррари, пришло время для новых людей и машин с именем Цзингер

Тираж Ferrari F40 – 1315 автомобилей, поэтому неудивительно, что даже в Монако, где суперкаров очень много, увидеть F40 на дороге – большая удача. А увидеть, как он сгорает дотла – к большой печали ...

Что уж говорить о владельце этого шедевра, который оказался фактически бессильным и всеми возможными и невозможными способами пытался потушить пламя. Но безуспешно.

На видео мажна увидеть, как сгорает 1 миллион долларов. Именно столько (иногда и 1,5 миллиона!) стоит Ferrari F40 сегодня, тогда как в годы выпуска ее цена составляла 400 тысяч долларов.

Также интересно: Попробуйте произнести название нового кроссовера Volkswagen

P.S. Причина пожара неизвестна.