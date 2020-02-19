Ferrari F40 це справжня ікона кінця 80-х років – золотої епохи автомобілебудування. У ті роки вона вражала своїми характеристиками і вважалася однією з найшвидших машин на планеті.

Досить знати, що при досить скромному об'ємі двигуна (2,9-літровий V8), F40 розвиває 478 к.с. (577 Нм) і розганяється до 100 км на годину за 3,7 секунди! Максимальна швидкість - 327 км на годину.

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Тираж Ferrari F40 - 1315 автомобілів, тому не дивно, що навіть в Монако, де суперкарів дуже багато, побачити F40 на дорозі – до великої вдачі. А побачити, як він згоряє дотла - до великої печалі ...



Що вже говорити про власника цього шедевру, який виявився фактично безсилим і всіма можливими і неможливими способами намагався загасити полум'я. Але безуспішно.

На відео мажна побачити, як згорає 1 мільйон доларів. Саме стільки (іноді і 1,5 мільйона!) коштує Ferrari F40 сьогодні, тоді як в роки випуску її ціна становила 400 тисяч доларів.

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P.S. Причина пожежі невідома.