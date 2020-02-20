Сейчас правовой статус пользователей гиробордов, моноколес, сигвеев, электросамокатов и другого новейшего транспорта не определен. В Верховной Раде решили урегулировать и этот вопрос.

Введение новых норм предусмотрены законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)", который зарегистрирован на сайте Верховной Рады № 3023.

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Законопроектом предусмотрено ввести в законодательное поле, регулирующее дорожное движение, понятие "пользователи персонального легкого электротранспорта" - электроскутеров, гиробордов, моноколес и сигвеев.

"Пользователям персонального легкого электротранспорта" позволят двигаться по велодорожкам и обяжут пользоваться световыми приборами и светоотражающими жилетами. Запретят разговаривать по телефону во время движения (держа его в руке) и управлять электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Изменениями к закону "О дорожном движении" предусмотрено признание лиц, пользующихся электроскутерами, гиробордами, моноколесами и сигвеями – участниками дорожного движения: "к участникам дорожного движения относятся водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы, велосипедисты, погонщики животных и пользователи персонального легкого электротранспорта".

Штрафы за нарушение ПДД "пользователями персонального легкого электротранспорта" тоже предусмотрены. "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, пользователями персонального легкого электротранспорта, гужевым транспортом , и погонщиками животных, – влечет наложение штрафа в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан", сказано в законопроекте.

При этом, если пользователи персонального легкого электротранспорта ведут свои транспортные средства, а не едут на них, то приравниваются к пешеходам, как сейчас мотоциклисты, когда катят мотоциклы.

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