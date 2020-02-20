Зараз правовий статус користувачів гіробордів, моноколіс, cігвеїв, електросамокатів та іншого новітнього транспорту невизначений. В Верховній Раді вирішили врегулювати і це питання.

Введення нових норм передбачено законопроектом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів і пішоходів)", який зареєстрований на сайті Верховної Ради № 3023.

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Законопроектом передбачено ввести в законодавче поле, яке регулює дорожній рух, поняття "користувачі персонального легкого електротранспорту" - електроскутерів, гіробордів, моноколіс і cігвеїв.

"Користувачам персонального легкого електротранспорту" дозволять рухатись велодоріжками та зобов’яжуть користуватись світловими приборами та світловідбиваючими жилетами. Заборонять розмовляти по телефону під час руху (тримаючи його у руці) та керувати електротранспортом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Змінами до закону "Про дорожній рух" передбачено визнання осіб, що користуються електроскутерами, гіробордами, моноколесами і cігвеями, учасниками дорожнього руху: "До учасників дорожнього руху належать водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі тварин і користувачі персонального легкого електротранспорту".

Штрафи за порушення ПДР "користувачами персонального легкого електротранспорту" теж передбачені. "Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, користувачами персонального легкого електротранспорту, гужовим транспортом, і погоничами тварин, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" ,сказано в законопроекті.

При цьому, якщо користувачі персонального легкого електротранспорту ведуть свої транспортні засоби, а не їдуть на них, то прирівнюються до пішоходів, як зараз мотоциклісти, коли котять мотоцикли.

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