За першу половину лютого продажі легкових автомобілів в Китаї впали на 92 відсотки щодо того ж періоду минулого року.

За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), в перший тиждень цього місяця середньодобові значення знизилися на 96 відсотків.

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CAAM прогнозує падіння автомобільного ринку Китаю в лютому на 70 відсотків, а в січні-лютому – на 40 відсотків у порівнянні з результатами тих же місяців 2019 року. При цьому в асоціації враховують тільки легкові автомобілі, без легкого комерційного транспорту. У першій половині лютого дилерські центри були порожні, так як люди сиділи вдома через епідемію коронавірусу. На другому тижні автосалони відновили діяльність і в середньому продавали в день близько чотирьох тисяч машин, що на 89 відсотків менше показника здругого тижня лютого 2019 року. До кінця третього тижня очікується пожвавлення продажів.

Попит на автомобілі в Китаї скорочується другий рік поспіль і ще до спалаху коронавірусу передбачалося, що 2020 рік місцевий авторинок закінчить в мінусі. Одним з можливих заходів по відновленню ринку може стати продовження державних субсидій при купівлі електромобілів, повідомляє Automotive News з посиланням на власні джерела.

У 2018 році в Китаї було зафіксовано перше за 28 років падіння продажів нових автомобілів. За підсумками року дилери реалізували 28,1 мільйона машин, що на 2,8 відсотка менше, ніж у 2017 році. У 2019 ринок просів на 9,3 відсотка - до 21,4 мільйонів проданих примірників.

Епідемія коронавірусу, центром поширення якої стала провінція Хубей, відбилася і на світовому автопромі. Кілька автовиробників змушені були призупинити роботу китайських і зарубіжних заводів. Також зупинені поставки комплектуючих на підприємства за межами країни.

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