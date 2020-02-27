Агентство з оцінювання кредитних рейтингів Moody's Investor Service зменшило очікування продажів автомобілів в 2020 році у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Агентство заявило, що очікує падіння глобального обсягу продажів автомобілів на 2,5% у 2020 році, що нижче попередньої оцінки на 0,9%.

Moody's зберегла "негативний" прогноз у цьому секторі та заявила, що очікує відновлення світових продажів в 2021 році, однак не дуже суттєво, приріст складе 1,5%.

Зараз агентство очікує, що продажі авто в Китаї в 2020 році впадуть на 2,9% (хоча раніше прогнозували ріст на 1%).

Нагадаємо, що китайська асоціація виробників автомобілів (CAAM) попередила, що очікує значного зниження рівня виробництва та продажів у Китаї в лютому через спалах коронавірусу.