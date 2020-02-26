Вже оголошені українські ціни на компактний кросовер Peugeot 2008.

Новинка буде запропонована на ринку України в трьох комплектаціях - Active, Allure або GT-Line. Для нашого ринку передбачені лише турбомотори і лише з автоматичними коробками перемикання передач компанії Aisin.

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Моторну гамму відкриває бензинова версія 1,2 PureTech 130 к.с. в парі з 6-ст. АКПП серії ЕАТ6, любителів динаміки порадує бензинова модифікація 1,2 PureTech 155 к.с. в парі з 8-ст. АКПП серії ЕАТ8, а фанатам економічності запропоновано турбодизель 1,5 BlueHDi 130 к.с. в парі з 8-ст. АКПП серії ЕАТ8.

Найдоступніші версії коштують:

Peugeot 2008 Active 1,2 PureTech 130 к.с. АКПП-6 – від $20 200 (496 300 грн)

Peugeot 2008 Allure 1,2 PureTech 155 к.с. АКПП-8 – від $23 500 (577 600 грн)

Peugeot 2008 Allure 1,5 BlueHDi 130 к.с. АКПП-8 – від $24 700 (608 300 грн)

Топова комплектація GT-Line:

Peugeot 2008 GT Line 1,2 PureTech 155 к.с. АКПП-8 – від $25 500 (626 000 грн)

Peugeot 2008 GT Line 1,5 BlueHDi 130 к.с. АКПП-8 – від $26 700 (657 100 грн)

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