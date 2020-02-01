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Популярність кросоверів не в останню чергу зумовлена їх універсальністю. Однак за зручністю та можливостями трансформації мінівен Peugeot Rifter залишає їх далеко позаду.

Peugeot Rifter – це пасажирська версія фургона Partner, тому наш мінівен зовні дуже схожий на нього. Однак всередині ніщо не видає родинних зв’язків з комерційним "братом". Оскільки ні поведінка, ні оснащення не дають можливості сумніватися, що Rifter створено для зручності пасажирів.

Велетень

Одразу ж звертаєш увагу на його розміри. Rifter виявляється більшим за популярні кросовери! Наприклад, якщо порівняти його з 7-місним кросовером тієї ж марки Peugeot 5008, то "Ріфтер" виявиться на цілих 20 см вищим та на 10 – довшим! З рейлінгами Peugeot Rifter має майже 1,9 метри в висоту, тобто вище людини середнього зросту. Справжній велетень!

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Виглядає машина сучасно та стильно. Невеличкий "ніс" капоту стрімко переходить у кузов, який не можна назвати коробчатим – у ньому багато фігурних згинів та "хвиль". А пластикові накладки на бічні панелі та колісні арки роблять його схожим на кросовер. Це недалеко від істини – кліренс машини складає 180 мм, та й звиси невеликі. Хоча у варіанті з довгою базою переїжджати поперечні нерівності буде проблематично. Єдине, що "ріже око" у зовнішності – чорні металеві диски. Альтернативи їм немає навіть у найдорожчих комплектаціях. Щоправда, зазвичай їх закривають фірмові ковпаки, однак в тестовому авто їх уже не було.

Здатний дивувати

Завдяки величезним габаритам заходити в машину дуже зручно – передні двері відчиняються на великий кут, а задні – зсувні. Отвори на обидва ряди широкі і високі. Не менше простору і всередині. У нас на тесті – 7-місна модифікація в максимальному оснащенні Allure, з набором додаткових опцій. Тому оснащення тут настільки щедре, що не снилось навіть деяким SUV.

По-перше, Peugeot не змінює своїм принципам навіть в машинах цього класу і встановлює свій фірмовий i-cocpit навіть тут. Маленьке кермо зі "зрізаними" сегментами зверху та знизу трохи незвичне для такого великого авто. Втім, до цього швидко звикаєш. А от щодо рівня оснащення, то кожного разу, коли знаходиш в "Ріфтері" нову опцію, від щирого серця дивуєшся. Безключовий доступ та кнопка старту, мультимедійна система з великим екраном, підтримкою всіх сучасних смартфонів, голосовим набором та камерою заднього виду. Далі йдуть електричне стоянкове гальмо, двозонний клімат-контроль, датчики паркування “по колу” та дзеркальце для спостереження за пасажирами салону – це лише те, що кидається у вічі при першому огляді.

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За усією цією розкішшю навіть дивно, що педалей тут три, а під рукою – важіль перемикання механічною коробкою передач. Втім, це лише у тестовому авто – більш потужні версії бувають з “автоматом”. Тоді на місці важеля буде круглий перемикач, як на Peugeot Traveller/ Toyota Proace/ Citroёn SpaceTourer.

Де я залишив "заначку"?

Загалом через високу посадку на передніх сидіннях відчуваєш себе як у кросовері. І хоча пластик тут не м'який, робоче місце водія організовано дуже якісно. А за кількістю поличок та ніш "Ріфтер" дасть фору будь-якому з них. Найбільші кишені – під стелею. Також є місця для речей за монітором, в центральній консолі, в підлокітнику, аж два "бардачки", один з яких охолоджується. І навіть під ногами задніх пасажирів є потаємне "місце для контрабанди". При цьому місця над головою стільки, що можна сидіти хоч в шапці.

На другий ряд дуже зручно заходити через розсувні двері – навіть якщо щільно припаркувалися, зайти можна без проблем. Другий ряд сидінь відформатований на три окремих крісла, і в кожному з них є кріплення IsoFix. Враховуючи, що автомобіль може бути семимісним, це робить його незамінним для багатодітних родин. А от вгодованим чи надто довгоногим дорослим тут може бути не дуже зручно. Адже бокові валики кожного з трьох сидінь відчуваються спиною, а подушки встановлені вертикально. Тож "розвалитися" на них не вийде.

Натомість над головою місця достатньо і для баскетболістів. Втім, в далекій дорозі у пасажирів другого ряду Rifter’а є кілька козирів – наприклад, відкидний столик з підстаканником, регулювання сили обдуву та сонцезахисна шторка, як у авто бізнес-класу.

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Зайти на третій ряд можна з будь-якої сторони – для цього треба покласти одне з сидінь другого ряду. Сидіти тут трохи менш зручно через високу підлогу, однак в плечах більше місця та в кожного пасажира є підлокітник з підстаканником.

Багажник відчиняється як у більшості універсалів та SUV – двері піднімаються вверх. В семимісному виконанні відсік невеликий, але задній ряд можна скласти, а при необхідності – демонтувати. Якщо скласти ще й сидіння другого ряду, то утворюється майже двоспальне ліжко. Щоправда, частина його під нахилом. Об’єм цього простору – цілих 4 тисячі літрів, а максимальна маса вантажу, який можна перевозити – 738 кг (включно з водієм).

17 секунд? Не вірю!

Автомобіль великий, однак завдяки великим вікнам та зовнішнім дзеркалам оглядовість прекрасна, до того ж допомагають камера заднього виду з функцією вигляду зверху, датчики паркування.

У Peugeot Rifter величезна кількість помічників водія – активний круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система втримання в смузі руху (сама повертає за розміткою), автоматично перемикається світло з ближнього на дальній і навпаки, слідкує за фізичним станом водія тощо.

Дизельний двигун має всього 92 к.с., однак таке враження, що він видає в півтоори рази більше. На міських швидкостях він розганяє машинку дуже динамічно, дозволяє впевнено триматись в потоці та швидко рушати й розганятись з місця. І паспортний розгін до сотні у 17 секунд – це результат млявої динаміки саме після 80-90 км/год, а до цього все дуже достойно. Потрібно лише вчасно перемикати передачі, адже максимальний крутний момент у цього турбодизеля досягається вже на 1500 обертах.

П’ятиступенева коробка передач має чіткі ходи, а зчеплення настільки інформативне, що рушання навіть вгору такого великого авто не викликає ніяких труднощів. Тим більше, що авто має систему втримання на схилі.

А от шостої передачі коробці бракує, особливо на трасах. Адже на швидкості у 130 км/год оберти піднімаються вище 3000. А це вже і більша витрата пального, і вища шумність. До речі, на швидкостях до 110 км/год в машині тихо, а потім чутно аеродинамічні шуми.

Підвіска також не збільшує гучність – навіть на ямах вона працює тихо, глухо відпрацьовуючи нерівності. І лише на високих "лежачих поліцейських" відчутно жорсткий удар. Втім, щоб вона "гупнула" до відбою, треба ще постаратись.

Витрата пального трохи більша за заявлену – 6-6,5 за містом та близько семи – в мегаполісі. Однак і це при активному способі їзди дуже непогано.

Великий як для фургона кліренс в 18 см можна використати і для поїздок на природу. І хоча автомобіль передньопривідний, в ньому встановлена фірмова французька система GripControl, яка керується круглим джойстиком поряд з коробкою передач. Вона перемикає режими "Сніг", "Бруд", "Пісок" та примусове відключення ESP. З цими режимами автомобіль регулює зчеплення ведучих коліс та реакцію на педаль газу.

Недорогий та практичний

Peugeot Rifter доступний в Україні в різноманітних версіях двигунів та кузова. Наприклад, існує вибір між версію з 5-ступінчатою "механікою" та дизелем на 92 к.с. чи 8-ступеневим "автоматом" з дизелем на 130 "конячок". Кузов може бути звичайним (довжиною 4,4 м) чи подовженим (4,75 м), п’яти чи семимісним (причому кількість місць не залежить від довжини). Окрім двох версій комплектацій, можна замовити величезний список додаткового обладнання, як на тестовому авто.

Мінімальна вартість складає 437 тисяч гривень, а максимальна (без деяких опцій – 624 300 грн). Таким чином, за ціною легковика можна придбати автомобіль, який буде більш практичним за універсал чи кросовер, але набагато економічнішим за нього. Тому залишається лише питання престижу – на жаль, цей тип кузова поки що не сприймається на рівні з кросоверами.

Нагадаємо, що PSA готується використовувати електричні коробки передач.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк.

Технічні характеристики Peugeot Rifter L2 ДВИГУН Дизель, робочий об’єм 1560 см3, потужність 92 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 230 Нм при 1500 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Передній привод, 5-швидкісна механічна коробка передач КУЗОВ Фургон, 5 дверей, 7 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4753 /1848/1879 мм, база 2975 мм, споряджена маса 1522 кг, корисне навантаження 738 кг, об’єм багажника 1538 / 2693 л, об’єм бака н.д., кліренс 180 мм. ПІДВІСКА Передня – незалежна (McPherson), задня – балка, напівзалежна. Гальма (передні/задні): дискові вентильовані / дискові. Шини 215/65 R16. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 162 км/ч. Розгін до 100 км/год за 17 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний) 5,5/5,0/5,1 л/100 км ЦІНА (подовжена версія) 471 900 грн.



