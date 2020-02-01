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Популярность кроссоверов не в последнюю очередь обусловлена их универсальностью. Однако по удобству и возможностям трансформации минивэн Peugeot Rifter оставляет их далеко позади.

Peugeot Rifter – это пассажирская версия фургона Partner, поэтому наш минивэн внешне очень похож на него. Однако внутри ничто не выдает родственных связей с коммерческим "братом". Поскольку ни поведение, ни оснащение не позволяют сомневаться, что Rifter создан для удобства пассажиров.

Великан

Сразу же обращаешь внимание на его размеры. Rifter оказывается большим, чем популярные кроссоверы! Например, если сравнить его с 7-местным кроссовером той же марки Peugeot 5008, то "Рифтер" окажется на целых 20 см выше и на 10 – длиннее! С рейлингами Peugeot Rifter имеет почти 1,9 метра в высоту, то есть выше человека среднего роста. Настоящий великан!

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Выглядит машина современно и стильно. Небольшой "нос" капота стремительно переходит в кузов, который нельзя назвать коробчатым – в нем много фигурных сгибов и "волн". А пластиковые накладки на боковые панели и колесные арки делают его похожим на кроссовер. Это недалеко от истины – клиренс машины составляет 180 мм, и свесы небольшие. Хотя в варианте с длинной базой переезжать поперечные неровности будет проблематично.

Единственное, что "режет глаз" во внешности – черные металлические диски. Альтернативы им нет даже в самых дорогих комплектациях. Правда, обычно их закрывают фирменные колпаки, однако в тестовом авто их уже не было.

Способен удивлять

Благодаря огромным габаритам заходить в машину очень удобно – передние двери открываются на большой угол, а задние – сдвижные. Отверстия на оба ряда широкие и высокие. Не меньше пространства и внутри. У нас на тесте – 7-местная модификация в максимальном оснащении Allure, с набором дополнительных опций. Поэтому оснащение здесь настолько щедрое, что не снилось даже некоторым SUV.

Во-первых, Peugeot не изменяет своим принципам даже в машинах этого класса и устанавливает свой фирменный i-cocpit даже здесь. Маленький руль со "срезанными" сегментами сверху и снизу немного необычный для такого большого авто. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

А вот что касается уровня оснащения, то каждый раз, когда находишь в "Рифтере" новую опцию, от всей души удивляешься. Бесключевой доступ и кнопка старта, мультимедийная система с большим экраном, поддержкой всех современных смартфонов, голосовым набором и камерой заднего вида. Далее идут электрический стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, датчики парковки "по кругу" и зеркальце для наблюдения за пассажирами салона – это только то, что бросается в глаза при первом осмотре.

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За всей этой роскошью даже странно, что педалей здесь три, а под рукой – рычаг переключения механической коробкой передач. Впрочем, это только в тестовом авто – более мощные версии бывают с "автоматом". Тогда на месте рычага будет круглый переключатель, как на Peugeot Traveller / Toyota Proace / Citroёn SpaceTourer.

Где я оставил "заначку"?

В общем из-за высокой посадки на передних сиденьях чувствуешь себя как в кроссовере. И хотя пластик здесь мягкий, рабочее место водителя организовано очень качественно. А по количеству полок и ниш "Рифтер" даст фору любому из них. Самые большие карманы – под потолком. Также есть места для вещей за монитором, в центральной консоли, в подлокотнике, аж два "бардачка", один из которых охлаждается. И даже под ногами задних пассажиров есть сокровенное "место для контрабанды". При этом места над головой столько, что можно сидеть хоть в шапке.

На второй ряд очень удобно заходить через раздвижные двери – даже если плотно припарковались, зайти можно без проблем. Второй ряд сидений отформатирован на три отдельных кресла, и в каждом из них есть крепления IsoFix. Учитывая, что автомобиль может быть семиместным, это делает его незаменимым для многодетных семей. А вот упитанным или слишком длинноногим взрослым здесь может быть не очень удобно. Ведь боковые валики каждого из трех сидений ощущаются спиной, а подушки установлены вертикально. Поэтому "развалиться" на них не получится.

Зато над головой места достаточно и для баскетболистов. Впрочем, в дальней дороге у пассажиров второго ряда Rifter’а есть несколько козырей – например, откидной столик с подстаканником, регулирование силы обдува и солнцезащитная шторка, как в авто бизнес-класса.

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Зайти на третий ряд можно с любой стороны – для этого надо сложить одно из сидений второго ряда. Сидеть здесь чуть менее удобно из-за высокого пола, однако в плечах больше места, у каждого пассажира есть подлокотник с подстаканником.

Багажник открывается как в большинстве универсалов и SUV – двери поднимаются вверх. В семиместном исполнении отсек небольшой, но задний ряд можно сложить, а при необходимости – демонтировать. Если сложить еще и сиденья второго ряда, то образуется почти двуспальная кровать. Правда, часть ее под наклоном. Объем этого пространства – целых 4 тысячи литров, а максимальная масса груза, который можно перевозить – 738 кг (включая водителя).

17 секунд? Не верю!

Автомобиль большой, однако благодаря большим окнам и наружным зеркалам обзорность прекрасная, к тому же помогают камеры заднего вида с функцией вида сверху, датчики парковки.

В Peugeot Rifter имеет огромное количество помощников водителя: активный круиз-контроль с ограничителем скорости, система удержания в полосе движения (сама поворачивает за разметкой), автоматически переключается свет с ближнего на дальний и наоборот, следит за физическим состоянием водителя и тому подобное.

Дизельный двигатель мощностью всего 92 л.с., однако такое впечатление, что он выдает в полтора раза больше. На городских скоростях он разгоняет машинку очень динамично, позволяет уверенно держаться в потоке и быстро трогаться и разгоняться с места. И паспортный разгон до сотни в 17 секунд – это результат вялой динамики именно после 80-90 км/ч, а до этого все очень достойно. Нужно только вовремя переключать передачи, ведь максимальный крутящий момент у этого турбодизеля достигается уже на 1500 оборотах.

Пятиступенчатая коробка передач с четкими ходами, а сцепление настолько информативно, что трогание даже вверх такого большого авто не вызывает никаких трудностей. Тем более, что у нашего “Рифтера” есть система удержания на склоне.

А вот шестой передачи коробке не хватает, особенно на трассах. Ведь на скорости в 130 км/ч обороты поднимаются выше 3000. А это уже и больший расход топлива, и выше шумность. Кстати, на скоростях до 110 км/ч в машине тихо, а потом слышно аэродинамические шумы.

Подвеска также не увеличивает громкость – даже на ямах она работает тихо, глухо отрабатывая неровности. И только на высоких "лежачих полицейских" ощутимо жесткий удар. Впрочем, чтобы она "ударила" до отбоя, надо еще постараться.

Расход горючего чуть больше заявленного – 6-6,5 за городом и около семи – в мегаполисе. Однако и это при активном образе езды очень неплохо.

Большой для фургона клиренс в 18 см можно использовать и для поездок на природу. И хотя автомобиль переднеприводный, в нем установлена ​​фирменная французская система GripControl, которая управляется круглым джойстиком рядом с коробкой передач. Она переключает режимы "Снег", "Грязь", "Песок" и принудительно отключает ESP. С этими режимами автомобиль регулирует сцепление ведущих колес и реакцию на педаль газа.

Недорогой и практичный

Peugeot Rifter доступен в Украине в различных версиях двигателей и кузова. Например, существует выбор между версией с 5-ступенчатой "механикой" и дизелем на 92 л.с. или 8-ступенчатым "автоматом" с дизелем на 130 "лошадок". Кузов может быть обычным (длиной 4,4 м) или удлиненным (4,75 м), пяти- или семиместным (причем количество мест не зависит от длины). Кроме двух версий комплектаций, можно заказать огромный список дополнительного оборудования, как на тестовом авто.

Минимальная стоимость составляет 437 тысяч гривен, а максимальная (без некоторых опций – 624 300 грн). Таким образом, по цене легковушки можно приобрести автомобиль, который будет более практичным за универсал или кроссовер, но гораздо экономичнее его. Поэтому остается только вопрос престижа – к сожалению, этот тип кузова пока не воспринимается наравне с кроссоверами.

Напомним, что PSA готовится использовать электрические коробки передач.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк.