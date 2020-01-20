08:50, сегодня

Лягушачьи лапки, рис и капелька васаби – на первый взгляд, рецепт очень странный. Но подобные "ингредиенты" японская Toyota использовала при создании Proace Verso. Впрочем, результат впечатляет – получилось очень вкусно и, главное, полезно!

Вокруг автомобилей бренда Toyota существует немало мифов и большинство из них имеют под собой почву. В частности, при упоминании “Тойоты” вам на ум сразу придут такие характристики, как надежность, ликвидность и ремонтопригодность. Здесь все верно. Но попробуйте вспомнить экономичную Toyota с дизельным двигателем. Напряглись?

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Действительно, у Toyota с дизелями не густо, а для коммерческого или семейного вэна дизельный двигатель является одним из главных преимуществ. Поэтому пока для легковушек и кроссоверов японцы работают над совершенствованием гибридных технологий, с дизелями на помощь японцам приходят давние партнеры из французского концерна PSA Group. Они умеют делать, пожалуй, лучшие дизельные моторы в мире. Да и опыта в производстве семейных и коммерческих вэнов у них достаточно. В результате такого сотрудничества было получено три почти одинаковых автомобиля – Toyota Proace, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Уместно напомнить, что это не первый подобный эксперимент. Этот же альянс также помог японцам в создании тройки микролитражек для Европы: Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 108.

Дело вкуса

Если технически Proace, SpaceTourer и Traveller почти полностью идентичны, то во внешности есть определенные различия. Citroеn выглядит строго, Peugeot простодушно и позитивно, а Toyota словно приветливо улыбается, приветствуя своего водителя.

Впрочем, такая разница заметна только спереди. Сбоку или сзади этих трех братьев-близнецов друг от друга можно отличить разве что по дизайну колесных дисков, логотипами и надписями.

Комната на колесах

Внутри Toyota Proace Verso выглядит очень уютно. Чуть заметно дизайнерскую руку французских коллег, но компромисс между внешним видом и эргономикой найден. Впрочем, есть вещи, которые требуют привыкания. Одна из них – шайба переключения режимов работы коробки передач. Такое решение встречается и на других автомобилях, и если к нему привыкнуть, то классический разворот в три приема выполняется быстрее и интереснее, чем при обычном “рычажном” управлении коробкой передач.

Материалы салона премиальными не назовешь – в некоторых местах пластик довольно жесткий, но к качеству исполнения придраться трудно. Впрочем, огромное количество опций в виде кожаного салона с электрорегулировками и массажем, задних сдвижных дверей с электроприводом, приличной штатной медиа системы, круиз-контроля, камер кругового обзора и множества другого оборудования делает Proace Verso если не премиальным, то очень комфортным автомобилем.

Что касается пространства и возможностей трансформации, то Proace Verso предлагает огромное количество вариантов. Причем дети, особенно когда их трое, охотно окупируют последний ряд и радуются уюту и относительно большому расстоянию к родителям на переднем ряду.

Toyota Proace Verso может быть очень просторным шаттлом и для двух пассажиров на втором ряду. Кресла сдвигаются, оставляя слишком много места для ног. Справится этот автомобиль и с ролью мобильного офиса – кресла можно развернуть спиной к движению. Удобный раскладной столик прекрасно подходит для нескольких ноутбуков. Здесь даже предусмотрена розетка на 220 вольт.

Конечно, все сиденья и столики можно демонтировать, и тогда Toyota Proace Verso превращается в грузовой фургон. Впрочем, мягкое покрытие пола и “легковая” обшивка не провоцируют не перевозки в нем слишком утилитарных предметов. Однако, такие вещи как запакована морозильник или полноразмерный холодильник Proace Verso перевезет легко.

В дороге

Мощности и тяги, которую развивает 150-сильный 2-литровый дизельный двигатель, вполне хватает для уверенного передвижения по городу и трассе. Есть в этом заслуга и классического 6-диапазонного автомата. Сперва может показаться, что он немного медленно переключает передачи, однако плавность его работы действительно впечатляет. Ускорение до первой сотни занимает более 12 секунд.

Если есть желание все контролировать самостоятельно – предусмотрен ручной режим управления коробкой с помощью подрулевых лепестков, но на практике он нужен разве что для торможения двигателем о поездках в горной местности. А так – скорее забавка.

Подвеска короткоходная и довольно жесткая. На разбитых столичных дорогах плавностью хода она не балует, к тому же ее работу слышно – тихой эту подвеску точно не назовешь. Однако на трассе, особенно на большой скорости, Proace Verso очень хорошо держится заданной траектории. Даже порывистый боковой ветер, к которому чувствительны автомобили такого класса, почти не мешает управлению.

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На высокой скорости – 130-140 км/ч – расход топлива составит чуть больше 8 литров на сотню. Если ехать медленнее, не выходя за разрешенные на большинстве украинских дорог 90 км/ч, можно уложиться и в 6 литров на сотню. В городе при умеренных пробках Toyota Proace Verso потребляет 8-9 литров дизеля на сотню.

Электронные помощники работают “на опережение”. Резкий старт на скользком покрытии – и противобуксовочная система мигом вмешивается, резкое торможение – и ABS срабатывает раньше, чем пикнут колеса. Такие настройки являются реверансом в адрес безопасности. Оно и понятно, ведь сохранение комфорта и здоровья пассажиров – главная задача автомобилей такого класса.

Практичность подхода

Если сравнивать Toyota Proace Verso с конкурентами, то весомыми преимуществами является очень богатая комплектация и относительно невысокая цена. Впрочем, выбор между ним и аналогичным Citroеn или Peugeot может быть обусловлен дизайнерскими предпочтениями или приверженностью к определенному бренду.

Если же говорить о немецких конкурентах, то при сопоставимом количестве опций их прайс будет значительно выше. Кроме того, некоторые из них оборудованы не проверенным десятилетиями классическим автоматом, а очень капризными “роботами” на два сцепления, что не лучшим образом отражается на надежности.

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Евгений Гудущан

Фото Андрея Яцуляка