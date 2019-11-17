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Этот большой кроссовер никогда не претендовал на лавры истинного внедорожника – для этого у Toyota есть другие модели. Однако у Highlander третьего поколения много собственных добродетелей, за которые его уважают как за океаном, так и в Украине.

Внешность актуального Highlander можно считать хорошим компромиссом между брутальностью и элегантностью. Так, дизайнеры смогли совместить эти, казалось бы, противоположные качества и результат получился на удивление удачным.

Современный дизайн “Хайлендера” абсолютно точно отражает характер и поведение на дороге. С другой стороны, внешность Highlander уже стала привычной, ведь эта модель продается достаточно давно. Поэтому удивить кого-то таким автомобилем вряд ли получится.

Где комфортнее?

Внутри Toyota Highlander некоторым может показаться немного консервативной, в то же время с точки зрения практичности и удобства вопросов не возникает. Посадка, как и положено автомобилям такого класса, высокая и вальяжная. Обзор замечательный во всех направлениях – даже несмотря на очень приличные габариты, парковаться на Toyota Highlander совсем не трудно. Конечно, помощь в виде парктроника и камер кругового осмотра является приятным бонусом, однако тем, кто по привычке пользуется только зеркалами, тоже будет удобно.

Если говорить о недостатках водительского места, то придраться можно разве что к регулированию подогрева или обдува передних кресел – он выполнен в виде "крутилки" и наощупь управлять им не очень удобно. Чтобы выбрать необходимое положение, на него нужно смотреть, что на ходу отвлекает от дороги.

Второй момент – подогрев руля. Рулевое колесо греется только по бокам, в местах правильного хвата. И если вы привыкли ездить, держа руль сверху одной рукой, подогрев здесь не поможет.

К заднему ряду кресел вообще нет никаких вопросов. Места сзади значительно больше, чем у водителя и переднего пассажира. Сиденье можно двигать вперед или назад и изменять угол наклона спинки. Правда, регулировки механические. Зато для задних пассажиров предусмотрены не только подогрев кресел, но и возможность регулирования температуры в салоне.

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Третий ряд сидений комфортным назвать трудно. Так, два человека средней комплектации могут там разместиться, однако в дальней дороге им вряд ли будет очень удобно. Но детям третий ряд сидений очень понравился и все попытки пересадить малышню на более просторные места оказались напрасными. Бустеры пришлось устанавливать именно на третьем ряду.

Багажник, несмотря на довольно высокую загрузочную высоту и разложенный третий ряд сидений, достаточно объемный. Единственное неудобство заключалось в том, что демонтированную для разложения третьего ряда шторку багажного отделения некуда деть. У некоторых 7-местных конкурентов под дном есть специальное место для ее хранения, но не у Toyota Highlander.

Ответственный характер

Под капотом у Toyota Highlander хорошо известен многим 3,5-литровый V6 с оттдачей в 249 л.с. Этот двигатель уже много лет устанавливается в различные модели Toyota и успел зарекомендовать себя как очень надежный и неприхотливый к качеству топлива агрегат.

Кое-кто жалуется на его аппетит, но у Highlander этот двигатель работает в паре с классическим 8-диапазонным автоматом. Такой тандем позволяет двигаться очень плавно и комфортно, и в спокойном режиме сжигать в черте города всего каких-то 12-14 литров бензина на сотню километров пробега. Вполне приемлемый показатель как для бензинового автомобиля такого класса.

Динамичность Toyota Highlander очень относительна. Так, до первой сотни этот автомобиль разгоняются за 8,8 секунды, но во время тест-драйва интенсивное ускорение было скорее служебной необходимостью, нежели желанием ехать быстро. На активное поведение на дороге Highlander не вдохновляет совсем. Его стихия – это неспешное и безопасное передвижение, а огромный запас мощности и крутящего момента – скорее приятный бонус, которым можно воспользоваться при необходимости.

Что очень радует у Toyota Highlander, так это настройка подвески. Кажется, что она способна поглотить все изъяны и преграды многострадальных украинских дорог. Так, Highlander позволяет не сбавлять скорость даже на очень плохих участках дорог. При этом поглощение ям и выбоин проходит очень тихо и почти незаметно. По сравнению со своим родственником, Toyota Land Cruiser Prado, Highlander намного комфортнее и тише на плохой дороге.

Скоростные виражи – не самая сильная сторона Highlander, но большой кроссовер способен преодолевать их достаточно достойно. Несмотря на существенные наклоны кузова, он ловко держит заданную траекторию, но, как и в случае с ускорением, совсем не провоцирует водителя. Скорее наоборот – предостерегает.

Хотя у кроссовера полный привод, но он создан не для бездорожья. Он включается автоматически и водитель не может влиять на его работу. За исключением кнопки, которая блокирует межколесный дифференциал – ею можно воспользоваться перед проездом сложных или скользких участков.

Тормоза также прекрасно справляются со своими обязанностями при обычном режиме вождения. Однако несколько интенсивных замедлений с большой скорости способны немного снизить их эффективность. Этот автомобиль всеми фибрами своей стальной души умоляет водителя спокойно вести себя на дороге, однако дает понять, что в случае необходимости ускориться это ему под силу.

Вывод Авто24

С ролью добротного семейного авто Toyota Highlander справится хорошо. Кроме того, солидная внешность позволяет выполнять и представительские функции. Консервативность и использование хорошо проверенных технологий, вместо модных в наше время "одноразовых" турбомоторов, алюминиевых подвесок и витиеватых коробок передач – залог долгой и беспроблемной эксплуатации.

К недостаткам можно записать отсутствие таких современных систем, как активный круиз-контроль, считывания дорожных знаков и системы удержания авто в полосе. Скромный внедорожный потенциал. Расход топлива сильно зависит от режима езды и для активных водителей может оказаться слишком большим.

Конечно, ценник в 1 256 560 гривен тоже трудно назвать низким. Однако вскоре на нашем рынке появится новое поколение Toyota Highlander, а это значит, что если вам нужен большой 7-местный кроссовер, то самое время посетить ближайшего дилера Toyota и хорошенько поторговаться за пока что актуальный Highlander. Возможно, продавцы перед сменой новой модели предоставят весомую скидку.

Автор: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк.

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