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Цей великий кросовер ніколи не претендував на лаври справжнього позашляховика - для цього в Toyota є інші моделі. Однак у Highlander'а третього покоління є багато власних чеснот, за які його поважають як за океаном, так у в Україні.

Зовнішність актуального Highlander можна вважати гарним компромісом між брутальністю та елегантністю. Так, дизайнери змогли поєднати ці, здавалось би, протилежні якості і результат вийшов напрочуд вдалим.

Сучасний дизайн “Хайлендера” абсолютно точно відображає характер та поведінку на дорозі. З іншого боку, зовнішність Highlander вже стала звичною, адже ця модель продається досить давно. Тож здивувати когось таким автомобілем навряд чи вийде.

Де комфортніше?

Всередині Toyota Highlander декому може здатись трохи консервативним, водночас з точки зору практичності та зручності питань не виникає. Посадка, як і належить автомобілям такого класу, висока та вальяжна. Огляд чудовий у всіх напрямках – навіть незважаючи на дуже пристойні габарити, паркуватись на Toyota Highlander зовсім не важко. Звісно, допомога у вигляді парктроніку та камери заднього огляду є приємним бонусом, проте тим, хто за звичкою користується лише дзеркалами, теж буде зручно.

Якщо казати про недоліки водійського місця, то причепитись можна хіба що до регулювання підігріву або обдуву передніх крісел – він виконаний у вигляді "крутилки" і навпомацки ним керувати не дуже зручно. Щоб вибрати необхідне положення, на нього потрібно дивитись, що на ходу відволікає від дороги.

Другий момент – підігрів керма. Рульове колесо гріється тільки з боків, у місцях правильного хвату. Та якщо ви звикли їздити, тримаючи кермо зверху однією рукою, підігрів тут не допоможе.

До заднього ряду крісел взагалі немає ніяких питань. Місця позаду значно більше, ніж у водія і переднього пасажира. Сидіння можна рухати вперед або назад та змінювати кут нахилу спинки. Щоправда, регулювання механічні. Натомість для задніх пасажирів передбачені не лише підігріви крісел, а й можливість регулювання температури в салоні.

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Третій ряд сидінь комфортним назвати важко. Так, дві людини середньої комплектації можуть там розміститись, проте в дальній дорозі їм навряд чи буде дуже зручно. Але дітям третій ряд сидінь дуже сподобався і усі намагання пересадити малечу на більш просторі місця виявились марними. Бустери довелось встановлювати саме на третьому ряду.

Багажник, незважаючи на доволі високу завантажувальну висоту та розкладений третій ряд сидінь, достатньо об’ємний. Єдина незручність полягала у тому, що демонтовану задля розкладання третього ряду шторку багажного відділення нікуди подіти. У деяких 7-місних конкурентів під дном є спеціальне місце для її зберігання, але не у Toyota Highlander.

Відповідальний характер

Під капотом у Toyota Highlander добре відомий багатьом 3,5-літровий V6 з віддачою у 249 к. с. Цей двигун вже багато років встановлюється у різні моделі Toyota і встиг зарекомендувати себе як дуже надійний і невибагливий до якості пального агрегат.

Дехто скаржиться на його апетит, але у Highlander цей двигун працює в парі з класичним 8-діапазонним автоматом. Такий тандем дозволяє рухатись дуже плавно та комфортно і у спокійному режими спалювати у межах міста усього якихось 12-14 літрів бензину на сотню кілометрів пробігу. Цілком прийнятний показник як для бензинового автомобіля такого класу.

Динамічність Toyota Highlander дуже відносна. Так, до першої стоні цей автомобіль розганяються за 8,8 секунди, але під час тест-драйву інтенсивне прискорення було скоріш службовою необхідністю, аніж бажанням їхати швидко. На активну поведінку на дорозі Highlander не надихає зовсім. Його стихія – це неспішне та безпечне пересування, а величезний запас потужності та крутного моменту – скоріше приємний бонус, яким можна скористатись за необхідності.

Що дуже радує у Toyota Highlander, так це налаштування підвіски. Здається, що вона здатна поглинути усі вади та перепони багатостраждальних українських доріг. Так, Highlander дозволяє не зменшувати швидкість навіть на дуже поганих ділянках доріг. При цьому поглинання ям та вибоїн проходить дуже тихо та майже непомітно. У порівнянні зі своїм родичем, Toyota Land Cruiser Prado, Highlander набагато комфортніший та тихіший на поганій дорозі.

Швидкісні віражі – не найсильніша сторона Highlander, але великий кроссовер здатен долати їх досить достойно. Незважаючи на суттєві нахили кузова, він вправно тримає задану траєкторію, але, як і у випадку із прискоренням, зовсім не провокує водія. Скоріш навпаки – застерігає.

Хоча кросовер має повний привід, але він створений не для бездоріжжя. Він вмикається автоматично і водій не може впливати на його роботу. За виключенням кнопки, яка блокує міжколісний диференціал – нею можна скористатись перед проїздом складних чи слизьких ділянок.

Гальма також чудово справляються зі своїми обов’язками при звичайному режимі водіння. Проте кілька інтенсивних вповільнень з великої швидкості здатні трохи знизити їх ефективність. Цей автомобіль усіма фібрами своєї сталевої душі благає водія спокійно поводитись на дорозі, проте дає зрозуміти, що у випадку необхідності прискоритись це йому під силу.

Висновок Авто24

З роллю добротного сімейного авто Toyota Highlander справиться добре. Крім того, солідна зовнішність дозволяє виконувати й представницькі функції. Консервативність та використання добре перевірних технологій, замість модних у наш час "одноразових" турбодвигунів, алюмінієвих підвісок та витіюватих коробок передач – запорука довгої та безпроблемної експлуатації.

До недоліків можна записати відсутність таких сучасних систем, як активний круїз-контроль, зчитування дорожніх знаків та системи утримування авто в полосі. Скромний позашляховий потенціал. Витрата палива сильно залежить від режиму їзди і для активних водіїв може виявитись надто великою.

Звісно, цінник в 1 256 560 гривень теж важко назвати низьким. Однак незабаром на нашому ринку з’явиться нове покоління Toyota Highlander, а це означає, що якщо вам потрібен великий 7-містний кросовер, то саме час завітати до найближчого дилера Toyota та добряче поторгуватись за поки що актуальний Highlander. Можливо, продавці перед зміною нової моделі продавці нададуть вагому знижку.

Автор: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк.

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