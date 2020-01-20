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Жаб'ячі лапки, рис і крапелька васабі - на перший погляд, рецепт дуже дивний. Але подібні "інгридієнти" японська Toyota використовувала при створенні Proace Verso. Втім, результат вражає – вийшло дуже смачно та, головне, корисно!

Навколо автомобілів бренду Toyota існує чимало міфів і більшість з них мають під собою підґрунтя. Зокрема, при згадці “Тойоти” вам на думку одразу спадуть такі характристики, як надійність, ліквідність і ремонтопридатність. Тут все вірно. Але спробуйте згадати економічну Toyota з дизельним двигуном. Напружились?

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Дійсно, у Toyota з дизелями не густо, а для комерційного або сімейного вена дизельний двигун є однією з головних переваг. Тому поки для легковиків та кросоверів японці працюють над вдосконаленням гібридних технологій, з дизелями на допомогу японцям приходять давні партнери з французького концерну PSA Groupe. Вони беззапечерно вміють робити, мабуть, найкращі дизельні двигуни у світі. Та й досвіду у виробництві сімейних та комерційних венів у них вдосталь. В результаті такого співробітництва було отримано три майже однакових автомобіля – Toyota Proace, Citroёn SpaceTourer та Peugeot Traveller.

Доречно нагадати, що це не перший подібний експеримент. Цей же альянс також допоміг японцям у створенні трійки мікролітражок для Європи: Toyota Aygo, Citroen C1 та Peugeot 108.

Справа смаку

Якщо технічно Proace, SpaceTourer та Traveller майже повністю ідентичні, то у зовнішності є певні відмінності. Citroёn виглядає строго, Peugeot простодушно та позитивно, а Toyota наче привітно посміхається, вітаючи свого водія.

Втім, така різниця помітна тільки спереду. Збоку або ззаду цих трьох братів-близнюків один від одного можна відрізнити хіба що за дизайном колісних дисків, логотипами та написами.

Кімната на колесах

Всередині Toyota Proace Verso виглядає дуже затишно. Трохи помітно дизайнерську руку французьких колег, але компроміс між зовнішнім виглядом та ергономікою знайдений. Втім, є речі, які вимагають звикання. Одна з них – шайба перемикання режимів роботу коробки передач. Таке рішення зустрічається і на інших автомобілях, і якщо до нього звикнути, то класичний розворот у три прийоми виконується швидше та цікавіше, ніж при звичайному “важільному” керуванні коробкою передач.

Матеріали салону преміальними не назвеш – в деяких місцях пластик доволі жорсткий, але до якості виконання “причепитись” важко. Втім, величезна кількість опцій у вигляді шкіряного салону з електрорегулюваннями та масажем, задніх зсувних дверей з електроприводом, пристойної штатної медіа системи, круїз-контролю, камер кругового огляду та безлічі іншого обладнання робить Proace Verso якщо не преміальним, то дуже комфортним автомобілем.

Що стосується простору та можливостей трансформації, то Proace Verso пропонує величезну кількість варіантів. Він чудово впорається з роллю автомобіля для багатодітної сім’ї. Причому діти, особливо коли їх троє, залюбки окуповують останній ряд і радіють затишку й відносно великій відстані до батьків на передньому ряді.

Toyota Proace Verso може бути дуже просторим шатлом і для двох пасажирів на другому ряду. Крісла зсуваються, залишаючи аж надто багато місця для ніг. Впорається цей автомобіль і з роллю мобільного офісу – крісла можна розвернути спиною до руху. Зручний розкладний столик чудово підходить для кількох ноутбуків. Тут навіть передбачена розетка на 220 вольт.

Звісно, всі сидіння та столики можна демонтувати, і тоді Toyota Proace Verso перетворюється на вантажний фургон. Втім, м’яке покриття підлоги та “легкова” обшивка не провокують не перевезення в ньому надто утилітарних предметів. Проте, такі речі як запакована морозильна камера або повнорозмірний холодильник Proace Verso перевезе легко.

В дорозі

Потужності та тяги, яку розвиває 150-сильний 2-літровий дизельний двигун, цілком вистачає для впевненого пересування містом та трасою. Є в цьому заслуга і класичного 6-діапазонного автомата. Спершу може здатись, що він трохи повільно перемикає передачі, проте плавність його роботи справді вражає. Прискорення до першої сотні займає більше 12 секунд.

Якщо є бажання все контролювати самостійно – передбачено ручний режим керування коробкою за допомогою підкермових пелюстків, але на практиці він потрібен хіба що для гальмування двигуном про поїздках в гірській місцевості. А так – скоріше забавка.

Підвіска короткохідна і доволі жорстка. На розбитих столичних дорогах плавністю ходу вона не балує, до того ж її роботу чутно – тихою цю підвіску точно не назвеш. Проте на трасі, особливо на великій швидкості, Proace Verso дуже добре тримається заданої траєкторії. Навіть поривистий боковий вітер, до якого чутливі автомобілі такого класу, майже не заважає керуванню.

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На високій швидкості – 130-140 км/год – витрата пального складе трохи більше 8 літрів на сотню. Якщо їхати повільніше, не виходячи за дозволені на більшості українських доріг 90 км/год, можна вкластись і в 6 літрів на сотню. В місті, при помірних заторах, Toyota Proace Verso споживає 8-9 літрів дизелю на сотню.

Електронні помічники працюють “на випередження”. Різкий старт на слизькому покритті і антибксувальна система миттю втручається, різке гальмування і ABS спрацьовує раніше, ніж пискнуть колеса. Такі налаштування є реверансом на адресу безпеки. Воно й зрозуміло, адже збереження комфорту та здоров’я пасажирів – головне завдання автомобілів такого классу.

Практичність підходу

Якщо порівнювати Toyota Proace Verso з конкурентами, то вагомими перевагами є дуже багата комплектація та відносно невисока ціна. Втім, вибір між ним, та аналогічним Citroёn або Peugeot може бути обумовлений дизайнерськими вподобаннями чи прихильністю до певного бренду.

Як що ж говорити про німецьких конкурентів, то при співставній кількості опцій їх прайс буде значно вищим. Крім того, деякі з них обладнані не перевіреним десятиліттями класичним автоматом, а дуже капризними “роботами” на два зчеплення, що не кращим чином відбивається на надійності.

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Євген Гудущан

Фото Андрія Яцуляка