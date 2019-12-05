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Після трьох років серійного виробництва Тойота С-HR оновилась. Окрім того, модель вперше отримала другу гібридну версію – ще потужнішу бензиново-електричну версію з дволітровим бензиновиком та більш спортивними налаштуваннями підвіски. Щоб дізнатися, наскільки новий варіант спритніший за звичайний гібрид, ми доїхали на цьому кросовері до найзахіднішої точки Європи - мису Кабо Да Рока в Португалії.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислава Плєшакова та завода-виробника

Столиця Португалії зустріла нас сонячною погодою і цілою шеренгою яскравих оновлених C-HR, пофарбованих у новий колір "палаючий сердолік". Усі машини – у новому виконанні: гібрид із дволітровим мотором. В перший день доїхали в місто Кашкаїш, а наступного – на той самий крайній мис Старого Світу.

Що нового?

Нагадаю, що назва С-HR, яка суттєво відрізняється від традиційних для "Тойоти" найменувань моделей, несе в собі зашифровану абревіатуру Сompact High Rider. Тобто "високо посаджений компакт", по суті – міський кросовер.

Toyota C-HR дуже стильний. Навіть після кількох років виробництва його дизайн сприймається футуристичним. Жодної пласкої поверхні, справжній король вигнутих ліній. Однак перед нами оновлена модель, хоча й помітити зміни не так просто. В першу чергу змінився передній бампер, в якому тепер більша решітка, а протитуманні фари "переїхали" вище. Вся оптика тепер світлодіодна, змінився малюнок фар, бо раніше стрічка ходових вогнів була внизу, а тепер згори. В задньому бампері – новий дифузор, а ліхтарі з’єднано стильною лінією чорного спойлера.

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В гамі кольорів з’явилося три нових відтінки: червоний, сіро-блакитний і наш – помаранчевий металік. Більше того, тепер можна замовити модель з різними кольорами кузова та даху (наприклад, чорним, сірим чи білим).

Тестові машини було взуто у стильні чорні 18-дюймові диски із низькопрофільними шинами, хоча усі українські комплектації матимуть виключно 17-дюймові колеса з новим дизайном та шинами 215/60 R17. Об'єм багажника у тестових європейських авто – 377 літрів. В українських комплектацій трохи менше – 297 літрів (290 у 2,0 Hybrid), адже замість "європейського" ремкомплекта в наших машин буде докатка.

Більше інформації – за посиланням.

Головне – всередині

В салоні змін не так багато. Головні нововведення стосуються мультимедійної системи. По-перше, на 8-дюймовому екрані замість сенсорних кнопок з’явилися фізичні ручки керування гучністю і налаштуваннями, а також кнопки меню. По-друге, система тепер працює із Apple CarPlay та Android Auto. Зник культовий цифровий годинник, який, здається, був в усіх "Тойотах" ще з минулого сторіччя. А в декорі салону додалося нових матеріалів.

Головні зміни відбулися під капотом. В лінійці двигунів вибір суто бензинових моторів зменшилася до одного – турбобензиновика 1,2 л на 116 сил. А замість дволітрової бензинової версії з'явилась топова гібридна. Тобто тепер С-HR вперше в класі матиме два гібридних виконання. Слабший силовий агрегат, що був раніше – з мотором 1,8 л загальною потужністю 122 сили. Новий варіант складається з дволітрового бензинового мотора серії Dynamic Force на 152 сили та синхронного електродвигуна на 80 кВт (109 л.с.) і 202 Нм. Ємність тягової батареї становить 6,5 А•ч. Аналогічна 216-вольтна система використовується на Lexus UX та Toyota Corolla. На жаль, в гібридній "математиці" потужність обох моторів не складається в одну цифру. Тому сумарна потужність нашого C-HR сягає 184 сил. Але для такого авто і це немало.

"Менший" гібрид після оновлення отримав нову літій-іонну батарею, яка стала компактнішою і на кілька кілограмів легшою. А дволітровий використовує нікель метал-гідридну АКБ, більш потужну.

В лінійці C-HR сильніший гібрид – найдинамічніший. До 100 км/год він розганяється за 8,2 с проти 11 секунд у слабшого гібрида і суто бензинової версії. Водночас, максимальна швидкість у гібридів скромна - 180 км/год у потужнішого і 170 – у слабшого. За цією характеристикою на автобанах вони поступаються бензиновику з об'ємом 1,2 л, який можна розігнати до 190 км/год. При цьому навіть суто бензиновий варіант має скромний апетит, бо в середньому спалює 6,6 л/100 км. Але гібридам все одно доводиться значно рідше заїжджати на заправку. "Слабший" гібрид в міському режимі витрачає усього 3,8 л/100 км, а більш потужний – на 10% більше.

Такі цифри можна порівняти із дизельними двигунами європейських від конкурентів, але з точки зору екологічності "Тойоти" недосяжні. Відповідно до досліджень японського виробника, 80% часу в місті бензиновий мотор гібрида не працює. Це дарує ще й абсолютну тишу в міському трафіку. Втім, покращена звукоізоляція відчувається й на швидкості, хоча після 130 км/год в районі задніх стійок з'являється аеродинамічний шум. Особливо чутно, коли після скидання газу на швидкостях до 120 км/год електроніка вимикає бензиновий мотор.

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Комфорт чи спортивність?

На серпантинах Португалії ми оцінили нову ходову дволітрового гібрида. "Старша" гібридна версія позиціонується як більш спортивна, тому отримала більш динамічніші налаштування керма й підвіски. Її оснащують жорсткішими амортизаторами, переналаштовано електропідсилювач керма для точніших реакцій і кращого зворотнього зв’язку. Допомагає слухняності також один з найнижчих центрів мас в класі. Однак ганятися із португальськими шибайголовами на серпантині "заважає" гібридна трансміссія, яка не дає жорсткого зв'язку із мотором. Окрім того, гальма мають певний холостий хід, адже в першу мить натискання педалі активується процес рекуперації, і лише потім вступають в роботу гальмівні механізми.

З іншого боку, С-HR став комфортнішим. Нова платформа зробила його одним з кращих в класі на розбитих дорогах. Хоча довелося пошукати такі на околицях Кашкаїша, але виїжджаючи до узбережжя океану, ми відчули результати роботи інженерів. Водночас, змушений розчарувати любителів повного приводу. Обидві гібридні версії лишаються передньоприводними. Повний привод є лише у бензинової версії 1,2 л.

Електрифікація наступає

Таким чином, японці в ході рестайлінгу дуже обережно змінили зовнішність моделі та сконцентрувались на вдосконаленні гібридної техніки. Думаю, невдовзі бензинові мотори без електричних "асистентів" взагалі зникнуть з лінійки. Вже сьогодні серед 400 тисяч проданих C-HR 8 з 10 – в гібридному виконанні. І якщо в Європі гібриди обирають 87% покупців, то в Україні – трохи більше половини.

Поява потужнішої гібридної версії має привабити чоловічу аудиторію, яка цінить динаміку. Так, оновлений С-HR стане трохи дорожчим, але й комплектації стали багатшими, з’явилося нове обладнання. А вибір з двох гібридів ще раз демонструє, що не лише дизелям, але й "чистим" бензиновикам вже не довго залишилося…

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