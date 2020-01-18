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Напевне, жоден інший сучасний автомобіль не може похвалитись такою кількістю режимів їзди, як гібридний Outlander PHEV. Однак це жодним чином не напружує водія.

Сучасний смартфон може виконувати сотні завдань, більшість з яких власник використовує максимум один раз. Адже для того, щоб розібратись з усіма можливостями, треба мати час та натхнення. Зате телефонувати він щодня. Приблизно те ж відчуття залишає Mitsubishi Outlander PHEV. Ним можна користуватись в якості звичайного сімейного кросовера. Але якщо розібратись, він має стільки можливостей, які навряд чи коли-небудь використаєш.

Дещо інший

Від звичайного Mitsubishi Outlander версія PHEV відрізняється навіть зовні. Найперше – за особливим дизайном 18-дюймових колісних дисків, достатньо помітному надпису PHEV та лючкам для заправки з обох боків – для бензину по лівій стороні та з електророз'ємами – по правій.

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Спереду трохи змінений передок, LED-фари з сотоподібною структурою. Задня частина відрізняється накладкою на бампер та більш широким спойлером.

Салон також має суттєві відмінності. По-перше, такого оздоблення карт дверей та сидінь немає в жодному іншому "Аутлендері". Шкіра "в ромбики" виглядає преміально, а сидіння мають покращену підтримку спини та збільшену подушку для сидіння. Сидіти в них дійсно зручно, як на великому домашньому кріслі.

Цікаво виконаний важіль коробки передач – він менший за розмірами, ніж у звичайного "автомата", а також повністю пластиковий, без шкіряної ручки. Цим важелем можна обрати лише напрямок руху – вперед та назад. Щоб поставити авто на стоянку, треба натиснути на кнопку паркінга перед важелем, а це трохи незручно. Поряд, на центральній консолі, є кнопки режимів їзди чи гібридного приводу, однак до них повернемося пізніше.

На панелі приладів замість тахометра – показник потужності, як на багатьох гібридах. А в меню мультимедійної системи можна знайти пункт, який демонструє в онлайн-режимі роботу силової установки.

Загалом, Mitsubishi Outlander PHEV оснащений по максимуму. Безключовий доступ, підігрів сидінь, керма та вітрового скла, двозонний круїз-контроль, темна стеля з люком, якісна аудіосистема Roсkford з сабвуфером, активний круїз-контроль та датчики сліпих зон – не вистачає хіба що функції активного керування за розміткою. Салон – 5-місний (у звичайного Outlander буває і 7-місний), простору достатньо на будь-якому кріслі, хоча задній диван і не відсувається. Багажник трохи менший, однак і його вистачає з головою.

Для двох комплектів подовжувачів є спеціальні ніші під килимком. А от запасного колеса в гібриді нема – замість нього додали комплект для ремонту та компресор. Кліренс на гібридному варіанті на 1,5 см менший, аніж у звичайному. Однак і цих 19 см цілком достатньо для міста.

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Без інструкції не обійтись

Конструктивно гібридна версія значно складніша за бензинову. Адже окрім двигуна внутрішнього згоряння, тут використовується ще два електромотори, літій-іонна батарея та обладнання для взаємодії усіх цих систем. За звичайних умов все це працює непомітно для водія, але в нього є можливість впливати на роботу системи.

Бензиновий 4-циліндровий двигун майже такий же, які і на інших Outlander – об'ємом 2,4 л. У нього передбачені балансувальні вали, працює мотор за циклом Аткінсона та має обмежені максимальні оберти – для того, щоб не спалити генератор. Однак він не часто приводить в рух колеса – зазвичай вони обертаються за допомогою електромоторів. Тому коли вмикаєш запалювання, цей гібрид, як і будь-який електромобіль, сигналізує лише позначкою Ready, а не звуком ДВЗ. Втім, коли надворі холодно, а акумулятор "пустий", то бензиновий двигун заводиться. Адже треба ж якось обігріти холодний салон!

Стартує кросовер в більшості випадків теж на електротязі, а коли водій дуже активно натискає на газ, то система вмикає і ДВЗ. Загалом, електричні та бензиновий двигуни можуть працювати як паралельно, так і послідовно (коли бензиновий живить АКБ через генератор, а звідти енергія йде на електромотори). І залежить це від багатьох факторів – рівня заряду батареї, температури навколишнього середовища та найбільше – від того, як водій "давить" на педаль акселератора.

Заряджання та розряджання

За всіма перипетіями роботи гібридної системи можна спостерігати на екрані мультимедійної системи в меню PHEV. Перед очима водія на панелі приладів – дещо інша інформація. Замість тахометра стрілка потужності показує, що відбувається з силовою установкою: вона віддає потужність, заощаджує чи використовує двигун внутрішнього згоряння. Екранчик на панелі демонструє, коли проходить рекуперація енергії. Цим процесом можна керувати за допомогою підкермових важелів, які в "звичайних" авто відповідають за ручне перемикання передач. Режимів рекуперації є 6 (від B0 до B5), і чим більший показник, тим більше помітно гальмування автомобіля після того, як відпускаєш педаль газу. Так процес заряджання батареї стає більш інтенсивним.

Якщо потрібно зарядити батарею не від мережі електроструму, це можна зробити, натиснувши кнопку SAVE CHRG. Цей режим буде заряджати тягову батарею навіть на холостому ходу бензинового мотора. Однак при цьому спалить немало пального – набагато вигідніше все ж зарядитись від електромережі.

На відміну від багатьох Plug-In гібридів, у Mitsubishi існує два порти зарядки електроенергією – "повільний" Mode 2 (струм до 16А) та "швидкий" CHAdeMO (до 400А). "Повний електробак" повільною зарядкою можна зарядити за 5,5 годин, в той час як швидка наповнює АКБ до 80% за 25 хв. Ще один нюанс – кабель, який дозволяє заряджати машину від звичайної розетки, можна без проблем витягнути з роз'єму автомобіля під час процесу заряджання. Тому залишати під час зарядки авто на вулиці досить небезпечно – любителів вкрасти кабель в дворах українських міст ходить достатньо.

Виробник стверджує, що повного заряду АКБ ємністю 13,8 кВт год вистачає на 50 км руху. Цього цілком достатньо для повсякденної експлуатації машин в умовах українських міст, навіть якщо власник живе в приміській зоні. Тим більше, що в Mitsubishi Outlander PHEV можна обрати режим EV, щоб ДВЗ не вмикався. І на швидкості до 135 км/год "послуги" бензинового мотору не знадобляться.

Однак, як це часто буває з електромобілями, на практиці все відбувається трохи інакше. За температури навколишнього середовища близько нуля водій хоче більше комфорту – тому вмикає обігріви сидінь, керма та вітрового скла, а клімат-контроль виставлений на 19-20 градусів в салоні. Всі ці "блага цивілізації" споживають електроенергію, тому пробіг на ній суттєво зменшується. В умовах нашого тесту заряджена на 75% батарея втрачала половину заряду вже через 10-15 км. Тому реальний пробіг взимку "на чистій електриці" становить кілометрів 25-30. Втім, оскільки в гібрида ще є бак бензину об'ємом 45 л, цим перейматись не варто.

Скільки тут режимів?

У Outlander PHEV, як і у бензинової моделі, існує кілька режимів руху та повного приводу. Вони перемикаються кнопками, які розміщені не дуже логічно – екологічний треба вмикати кнопкою під екраном, а спортивний – внизу центральної консолі, біля кнопок підігріву сидінь. Динаміка машини в залежності від цих режимів змінюється суттєво – якщо в екологічному ніби хтось притримує машину, то в спортивному – навпаки. Її характер стає різким, навіть дещо нервовим. Автомобіль рвучко розганяється з місця та невеликих швидкостей, а якщо відпустити педаль газу, то ніби гальмує двигуном. Загалом режим дуже допомагає, коли треба швидко випередити чи обігнати попутне авто.

Поряд з кнопкою "спорт" прилаштований важіль повного приводу, яким можна вибрати нормальний (для асфальтових доріг, вмикається за замовчуванням), зимовий режим чи LOCK (для бездоріжжя). Повний привід забезпечують електродвигуни кожен на своїй осі, блокування диференціалу імітується електричними "мізками".

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Система з трьох двигунів робить Mitsubishi Outlander PHEV динамічним автомобілем навіть в нормальному режимі. А більша маса та низький центр ваги дозволяє керувати більш азартно, ніж звичайним "аутом". Кермо має добру інформативність, а хилиться машина не надто страшно як для такого високого кузову.

При цьому підвіска дуже комфортна і майже не відчуває нерівностей наших доріг. Хоча на лежачих поліцейських відчувається неприємна "сходинка".

Шумоізоляція достатня для кросовера в цьому класі, тим більше, що Outlander PHEV дуже часто пересувається на електотротязі, коли чути лише звук шин та аеродинамічні шуми. Якщо прислухатись, можна помітити ледве чутний свист електромоторів. А от ДВЗ звучить не надто гучно, тим більше що високих обертів він досягає нечасто.

Для кого машина?

Mitsubishi Outlander PHEV можна використовувати як електромобіль з можливістю додаткового пробігу. Але тоді його треба заряджати щодня, а в холодний період року – можливо навіть двічі на день – вдома та на роботі. А для цього там потрібні розетки чи зарядні станції. Тоді можна бути витрачати мінімум коштів на експлуатацію – в основному на електрику. Якщо ж заряджатись не щодня, бензину йтиме 5-7 л на сотню.

А якщо з розетками та заряджаннями не морочитися, Outlander PHEV буде працювати як звичайний гібрид та спалювати 8-11 л на сотню - майже як аналогічний кросовер. Однак для чого тоді купувати версію, що може підзаряджатися? Тим більше, що за неї треба заплатити, як за два бензинових "аути" – 1 444 тисяч гривень замість 539-789 тисяч гривень. Так, PHEV – один з найбільш технологічних автомобілів сучасності, однак "відбити" його вартість економією бензину навряд чи вдасться.

Нагадаємо, чи дійсно є проблеми в експлуатації гібридних автомобілів.

Сергій Матусяк

Фото Андрія Яцуляка