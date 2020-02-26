Уже объявлены украинские цены на компактный кроссовер Peugeot 2008.

Новинка будет предложена на рынке Украины в трех комплектациях – Active, Allure или GT-Line. Для нашего рынка предусмотрены только турбомоторы и только с автоматическими коробками переключения передач компании Aisin.

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Моторную гамму открывает бензиновая версия 1,2 PureTech 130 л.с. в паре с 6-ст. АКПП серии ЕАТ6, любителей динамики порадует бензиновая модификация 1,2 PureTech 155 л.с. в паре с 8-ст. АКПП серии ЕАТ8, а фанатам экономичности предложен турбодизель 1,5 BlueHDi 130 л.с. в паре с 8-ст. АКПП серии ЕАТ8.

Самые доступные версии стоят:

Peugeot 2008 Active 1,2 PureTech 130 л.с. АКПП-6 – от $ 20200 (496 300 грн)

Peugeot 2008 Allure 1,2 PureTech 155 л.с. АКПП-8 – от $ 23500 (577 600 грн)

Peugeot 2008 Allure 1,5 BlueHDi 130 л.с. АКПП-8 – от $ 24700 (608 300 грн)

Топовая комплектация GT-Line:

Peugeot 2008 GT Line 1,2 PureTech 155 л.с. АКПП-8 – от $ 25500 (626 000 грн)

Peugeot 2008 GT Line 1,5 BlueHDi 130 л.с. АКПП-8 – от $ 26700 (657 100 грн)

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