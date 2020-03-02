Им назван новый хэтчбек Peugeot 208, который появился не только в бензиновой и дизельной версии, но и электрической.

Жюри Международного конкурса Car of the Year 2020 в Женеве огласило итоги конкурса. Лучшим автомобилем Европы по версии COTY-2020 стал французский хэтчбек Peugeot 208.

Новинка, представленная на рынке не только с двигателями внутреннего сгорания, но и с электроприводом, обошла 6 конкурентов, среди которых Tesla Model 3 и Porsche Taycan.

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Вот результаты голосования жюри Car of the Year 2020:

Peugeot 208 | 281 балл Tesla Model 3 | 242 балла Porsche Taycan | 222 балла Renault Clio | 211 балл Ford Puma | 209 баллов Toyota Corolla | 152 балла BMW 1-ї серии | 133 балла.

Жюри конкурса состояло из 60 членов из 23 стран. Украинского представителя в этом конкурсе нет, хотя есть из России.

Интересно, что Peugeot входит в тройку брендов с наибольшим количеством наград в истории «Европейского Авто года» с шестью трофеями. Эта престижная награда входит в число двенадцати других международных призов, который новый Peugeot 208 уже завоевал с момента презентации в Европе.

Напомним, что в Украине названы цены на Peugeot 2008.