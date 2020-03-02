Им назван новый хэтчбек Peugeot 208, который появился не только в бензиновой и дизельной версии, но и электрической.
Жюри Международного конкурса Car of the Year 2020 в Женеве огласило итоги конкурса. Лучшим автомобилем Европы по версии COTY-2020 стал французский хэтчбек Peugeot 208.
Новинка, представленная на рынке не только с двигателями внутреннего сгорания, но и с электроприводом, обошла 6 конкурентов, среди которых Tesla Model 3 и Porsche Taycan.
Читайте также: Женевский автосалон отменен
Вот результаты голосования жюри Car of the Year 2020:
- Peugeot 208 | 281 балл
- Tesla Model 3 | 242 балла
- Porsche Taycan | 222 балла
- Renault Clio | 211 балл
- Ford Puma | 209 баллов
- Toyota Corolla | 152 балла
- BMW 1-ї серии | 133 балла.
Жюри конкурса состояло из 60 членов из 23 стран. Украинского представителя в этом конкурсе нет, хотя есть из России.
Интересно, что Peugeot входит в тройку брендов с наибольшим количеством наград в истории «Европейского Авто года» с шестью трофеями. Эта престижная награда входит в число двенадцати других международных призов, который новый Peugeot 208 уже завоевал с момента презентации в Европе.
Напомним, что в Украине названы цены на Peugeot 2008.