Передню частину автомобіля можна побачити в останньому відео від японського виробника електроніки, присвяченому концепту Sony Vision S.

Один єдиний автомобіль від Sony спричинив справжній інформаційний вибух, а поява ще одного не лише нова сенсація, а й можливе підтвердження теорії появи нового автомобільного бренду.

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Sony переконує нас у зворотному – мовляв, самостійно випускати автомобілі не збирається. І, в той же час, надає все нові приводи для сумнівів. В останньому відео від Sony, наприклад, можна помітити два автомобілі, виконаних в однаковому стилі. Білий автомобіль з’являється в кадрі на часовій відмітці 00:41 і зникає на 00:44.



Не можна з упевненістю стверджувати, що білий автомобіль на задньому плані – кросовер, хоча він має ознаки цього класу. Це також може бути лише макет, який не пройшов відбір у керівництва, поступившись седану, представленому публіці як Sony Vision S. Та існує можливість і того, що перед нами наступний віжн-концепт Sony, з конвеєрною перспективною чи без неї.

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