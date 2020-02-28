Японський виробник електроніки продовжує стверджувати, що не збирається випускати машини. Та це не означає, що Vision S назавжди залишиться концептом.

Скільки коштує створення автомобільного концепта? Чого варта його промоція? І навіщо продовжувати рекламну кампанію, не маючи планів на серійне виробництво? Відповіді на ці питання компанія Sony ретельно маскує барвистими і розпливчастими формулюваннями у своїх прес-релізах. Ясно одне: така грандіозна робота повинна принести Sony якийсь зиск.

Дивіться також: Всього за 20 євро на місяць: Citroen презентував електромобільчик Ami

Концептуальний електрокар Sony Vision S став справжньою сенсацією виставки споживчої електроніки CES 2020. Під час презентації, представники Sony пояснили, що корпорація не збирається самостійно випускати автомобілі, а концепт був створений лише для демонстрації можливостей фірми у розробці окремих компонентів для електрокарів.

Фото: електричний концепт Sony Vision S / Sony

Мова, зокрема, йшла “перспективні технології”: автопілот, мультимедійна система з великим екраном та 360 Reality Audio з об’ємним звучанням.



Vision S все ще перебуває в статусі концепту, однак Sony вирішила показати його проїзд дорогами і вулицями австрійського міста Грац. Виробник повідомляє, що машина прибула до Європи для того, аби постачальник шасі – компанія Magna Steyr – міг провести налаштування для дорожніх тестів, запланованих на цей рік. Дорожні тести для концепта без конвеєрних перспектив? Важко повірити.



Нагадаємо, Sony Vision S використовує платформу Magna Steyr і комплектується парою електромоторів з сукупною віддачею у 268 кінських сил. Прискорення до першої сотні на спідометрі займає 4,8 секунди, а максималка становить 240 кілометрів на годину.

Також цікаво: Panasonic розриває електричний зв'язок з Tesla