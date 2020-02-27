Акумулятори для електрокарів американський виробник тепер випускатиме самостійно, завдяки придбанню компанії Maxwell Technologies. Так само, як і компоненти для сонячних електростанцій та модулів.

Японская корпорация Panasonic протягом чотирьох років допомагала Tesla випускати сонячні панелі та компоненти для систем енергоживлення на заводі в Буффало, штат Нью-Йорк. Нині компания офіційно підтвердила вихід з альянсу.

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Tech Crunch повідомляє, що Panasonic планує повністю припинити виробництво на заводі Tesla до квітня цього року. Panasonic зазначає, що це жодним чином не вплине на партнерські стосунки між двома компаніями у виробництві акумуляторних елементів для електрокарів Tesla. Мова йде лише про системи та компоненти для сонячних електростанцій.

У лютому 2019 року Tesla придбала фірму Maxwell Technologies, котра спеціалізується на акумуляторах та елементах живлення, що породило перші чутки про розрив із Panasonic. Тепер ці припущення знайшли підтвердження.

Panasonic обіцяє забезпечити фінансовою допомогою за звільнення та робочими місцями усіх співробітників, котрі зараз працюють на заводі у Буффало – це майже чотири сотні людей. Передбачається, що вони залишаться працювати на тому ж заводі, але вже на іншого роботодавця.

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