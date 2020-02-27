Аккумуляторы для электрокаров американский производитель теперь будет выпускать самостоятельно, благодаря приобретению компании Maxwell Technologies. Так же, как и компоненты для солнечных электростанций и модулей.

Японская корпорация Panasonic в течение четырех лет помогала Tesla выпускать солнечные панели и компоненты для систем энергопитания на заводе в Буффало, штат Нью-Йорк. Сейчас компания официально подтвердила выход из альянса.

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Tech Crunch сообщает, что Panasonic планирует полностью прекратить производство на заводе Tesla до апреля этого года. Panasonic отмечает, что это никаким образом не повлияет на партнерские отношения между двумя компаниями в производстве аккумуляторных элементов для электрокаров Tesla. Речь идет только о системах и компонентах для солнечных электростанций.

В феврале 2019 года Tesla приобрела фирму Maxwell Technologies, которая специализируется на аккумуляторах и элементах питания, что породило первые слухи о разрыве с Panasonic. Теперь эти предположения нашли подтверждение.

Panasonic обещает обеспечить финансовой помощью за увольнение и рабочими местами всех сотрудников, которые сейчас работают на заводе в Буффало – это почти четыре сотни людей. Предполагается, что они останутся работать на том же заводе, но уже на другого работодателя.

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