Японский автопроизводитель хочет сосредоточить все ресурсы на полном обновлении своей линейки и электрификации бренда.

Портал Nikkei Asian Review раскрыл информацию о том, что Mazda до 2023 года не выведет на рынок ни одной новинки, поскольку планирует в течение двух лет подготовить масштабное обновление своей линейки и выступить массированным фронтом электрокаров.

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Не будет даже рестайлинга. Все силы японцы бросят на то, чтобы самостоятельно разработать новую заднеприводную платформу и силовые агрегаты нового поколения до нее. По информации Nikkei, компания Mazda надеется со своим новым модельным рядом перейти в высший класс и стать соперником таким премиальным маркам, как Lexus и Infiniti или немецкая “большая тройка”.

Реализация такой амбициозной стратегии потребует от компании немалых ресурсов, а компания Mazda – хоть независимая и гордая, но маленькая, по сравнению с Toyota и Nissan, поэтому решила сосредоточить силы на создании будущего модельного ряда, вместо “копания” в нынешнем.

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