Количество электрокаров на украинских дорогах стремительно растет. Так, только в январе, согласно данным Укравтопрома, украинцы приобрели 587 электромобилей. Это на треть больше показателей января прошлого года.

В целом в течение 2019 года в Украине было зарегистрировано 7542 электромобиля (7012 – легковые, 530 – коммерческие), что почти на 40% больше показателей 2018 года, информируют Экономические новости.

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По показателям роста количества электромобилей Украина сегодня находится на 10 месте в мире. Всего у нас зарегистрировано более 27 тысяч “зеленых” авто.

В аналитической компании IRS Group прогнозируют, что к 2024 году по украинским дорогам будут ездить уже 246 тысяч электромобилей.

Сами темпы роста продаж электромобилей и прогнозы их дальнейшего роста аналитики объясняют льготными условиями растаможки. За ввоз электромобилей не нужно платить 10% пошлину, НДС – 16,8%, акцизный сбор – 1 евро за каждый кВт емкости аккумулятора. Единственное, во время регистрации ввезенного в Украину электромобиля уплачивается сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, и то хотели снять зарегистрированным в Верховной Раде в конце прошлого года законопроектом №2532. Однако уже в феврале этого года депутаты сняли с рассмотрения сам законопроект.

Согласно нормам законопроекта №2532, все украинцы должны были до 2030 года пересесть на электромобили – использование средств передвижения на бензиновом, дизельном или газовом топливе планировали запретить.

Самым популярным на украинском рынке электромобилей является Nissan Leaf. Только в январе этого года доля от общего количества приобретенных электромобилей, согласно статистике Укравтопрома, Nissan Leaf составила 36,8% – было приобретено 216 электромобилей этой марки.

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Цены на новые Nissan Leaf в автосалонах варьируют в пределах $40-50 тысяч. “Старенькие” электромобили с пробегом – от $6 до $10 тыс.

Второе по популярности место занимает Tesla. В январе украинцы купили 58 Tesla Model S, 41 – Model 3, 34 – Model X. в Общем – 133 электромобиля.

Новая Tesla Model S – примерно $ 112 тыс., подержанная – от $ 48 тыс., Model 3 – от $ 54 тыс. новая, подержанная – от $30 тыс. новая Model X – $116 тыс., подержанная – от $ 60 тыс.

На третьем месте – Chevrolet Bolt. В прошлом месяце было куплено 32 электромобиля. В автосалоне Chevrolet Bolt можно купить по цене от $42 тыс. долларов, б/у – от $22 тыс.

Несмотря на положительную статистику роста количества электромобилей есть и негативная статистика – согласно ей украинцы начали чаще покупать подержанные электромобили, которые и обеспечили рост рынка.

Статистика Укравтопрома показывает рост зарегистрированных электромобилей с пробегом на 37% и снижение спроса на новые автомобили на 5%. По сравнению с январем 2019 года доля новых автомобилей в январе этого года составляла 6% против 8%.

Впрочем, если взять за основу весь автомобильный рынок Украины, то электромобили, согласно данным компании Autoconsulting, составляют только 1%.

Напомним, что Tesla Model 3 стала самым популярным электромобилем в Европе.