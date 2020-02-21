Кількість електрокарів на українських дорогах стрімко зростає. Так, тільки у січні, згідно з даними Укравтопрому, українці придбали 587 електромобілів. Це на третину більше за показники січня минулого року.

Загалом протягом 2019 року в Україні було зареєстровано 7542 електромобілі (7012 – легкові, 530 – комерційні), що майже на 40% більше показників 2018 року, інформують Економічні Новини.

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За показниками зростання кількості електромобілів Україна сьогодні перебуває на 10 місці у світі. Всього у нас зареєстровано понад 27 тисяч “зелених” авто.

В аналітичній компанії IRS Group прогнозують, що до 2024 року українськими дорогами їздитимуть уже 246 тисяч електромобілів.

Самі темпи зростання продажів електромобілів і прогнози їх подальшого зростання аналітики пояснюють пільговими умовами розмитнення. За ввезення електромобілів не потрібно платити 10% мито, ПДВ – 16,8%, акцизний збір – 1 євро за кожен кВт ємності акумулятора. Єдине, під час реєстрації ввезеного в Україну електромобіля сплачується збір в Пенсійний фонд – 4,8%, і той хотіли зняти зареєстрованим у Верховній Раді наприкінці минулого року законопроектом №2532. Проте вже у лютому цього року депутати зняли з розгляду сам законопроект.

Згідно з нормами законопроекту №2532 всі українці мали до 2030 року пересісти на електромобілі – використання засобів пересування на бензиновому, дизельному або газовому пальному мало підпасти під заборону.

Найпопулярнішим на українському ринку електромобілів є Nissan Leaf. Тільки у січні цього року частка від загальної кількості придбаних електромобілів, згідно із статистикою Укравтопрому, Nissan Leaf становила 36,8% – було придбано 216 електромобілів цієї марки.

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Ціни на нові Nissan Leaf в автосалонах варіюють в межах $40-50 тис. «Старенькі» електромобілі з пробігом – від $6 до $10 тис.

Друге за популярністю місце посідає Tesla. У січні українці купили 58 Tesla Model S, 41 – Model 3, 34 – Model X. Загалом – 133 електромобілі.

Нова Tesla Model S – приблизно $112 тис., вживана – від $48 тис., Model 3 – від $54 тис. нова, вживана – від $30 тис. Нова Model X – $116 тис., вживана – від $60 тис.

На третьому місці – Chevrolet Bolt. Минулого місяця було куплено 32 таких електромобілі. В автосалоні Chevrolet Bolt можна купити за ціною від $42 тис. доларів, б/у – від $22 тис.

Попри позитивну статистику зростання кількості електромобілів є і негативна статистика – згідно з нею українці почали частіше купляти вживані електромобілі, які й забезпечили зростання ринку.

Статистика Укравтопрому показує зростання зареєстрованих електромобілів з пробігом на 37% і зниження попиту на нові електромобілі на 5%. Порівняно із січнем 2019 року частка нових автомобілів у січні цього року становила 6% проти 8%.

Втім, якщо взяти за основу весь автомобільний ринок України, то електромобілі, згідно з даними компанії Autoconsulting, становлять тут тільки 1%.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 стала найбільш популярним електромобілем в Європі.