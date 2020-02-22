Його планують давати на прокат власникам автомобілів на елетротязі, які захочуть вирушити в далеку мандрівку.

Французький стартап EP Tender придумав, як позбавити покупців і власників електрокарів від страху запасу ходу перед тривалими подорожами і запропонував рішення – акумуляторні причепи.

Суть проекту EP Tender полягає в тому, щоб люди не купували дорогі електромобілі з великим запасом ходу, а використовували акумуляторні причепи при переїзді на великі відстані, коли це їм необхідно.

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За прогнозами компанії, максимальна вартість оренди складе € 34. При цьому причеп коштуватиме близько € 10 000. Спочатку компанія запропонує причепи на 36,5 кВт⋅год, пізніше збільшить ємність до 60 кВт⋅год.

Проект має кілька недоліків. Зокрема, більшість електромобілів не може буксирувати причепи, тим більше з підключенням до джерела живлення. Щоб цього домогтися, EP Tender веде переговори з Renault і PSA про встановлення фаркопа та роз'ємів для цих електромобілів. На даний момент компанія робить це самотужки за € 600 для існуючих електромобілів.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 стала найбільш популярним електромобілем в Європі.