Найближчий суперник у класі BEV має вполовину менший показник, ніж "Трійка".

Жодному автомобілю американської марки раніше не вдавалось завоювати серця європейців. Tesla вже кілька років ламає стереотипи, а минулий рік став надзвичайно успішним для Model 3.

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Показник продажів нових автомобілів у Європі минулого року став найбільшим за останню декаду зрезультатом у 15 757 412 одиниць. аналітики JATO Dynamics відзначають, що динаміка на зріст спостерігається вже шостий рік поспіль, однак ситуація на ринку в цілому виглядає не так райдужно, як здається. Значний приріст у продажах минулого року аналітики пояснюють активацією покупців у грудні, пов’язаною з новими екологічними нормами ЄС, які набули чинності на початку 2020 року. Без цього кількість проданих автомобілів була б нижчою, ніж у 2018-му.

Найбільшими європейськими ринками для авто минулого року стали Німеччина, Великобританія та Франція. За ними слідували Італія та Іспанія. Найпопулярнішими типами авто в Європі все ще залишаються кросовери та позашляховики – їх доля на ринку минулого року склала 38%.

Особливу увагу аналітики JATO Dynamics приділили продажам електрокарів (BEV) та гібридів (HEV, PHEV). У 2019 році було зареєстровано 1,28 мільйона електрифікованих транспортних засобів, із них 28% (356 300 одиниць) – стовідсоткові електрокари. Це новий рекорд у сегменті і JATO Dynamics значною мірою приписує це Tesla Model 3. Європейці придбали більше 95 тисяч Model 3, що робить цю модель номером один в класі BEV та №51 за популярністю серед усіх легкових авто на континенті. Найближчий суперник Tesla Model 3 – хетчбек Renault ZOE, котрий обрали 45 682 покупців. за ним слідують BMW i3 та Nissan Leaf.

Фото: статистика продажів нових авто в Європі / JATO Dynamics/Carscoops

Абсолютними чемпіонами на європейському ринку за показниками продажів стали Volkswagen Golf (410 330 одиниць), Renault Clio (319 136 одиниць), Volkswagen Polo (256 259 одиниць) та Ford Fiesta (228 183 одиниці), а найпопулярнішим кросовером став Volkswagen Tiguan – 224 890 проданих машин.

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