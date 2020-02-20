Ближайший соперник в классе BEV имеет вполовину меньший показатель, чем "Тройка".

Ни одному автомобилю американской марки ранее не удавалось завоевать сердца европейцев. Tesla уже несколько лет ломает стереотипы, а прошлый год стал чрезвычайно успешным для Model 3.

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Показатель продаж новых автомобилей в Европе в прошлом году стал крупнейшим за последнюю декаду с результатом в 15 757 412 единиц. Аналитики JATO Dynamics отмечают, что динамика роста наблюдается уже шестой год подряд, однако ситуация на рынке в целом выглядит не так радужно, как кажется. Значительный прирост в продажах прошлого года аналитики объясняют активацией покупателей в декабре, связанной с новыми экологическими нормами ЕС, вступившими в силу в начале 2020 года. Без этого количество проданных автомобилей было бы ниже, чем в 2018-м.

Крупнейшими европейскими рынками для авто прошлого года стали Германия, Великобритания и Франция. За ними следовали Италия и Испания. Самыми популярными типами авто в Европе все еще остаются кроссоверы и внедорожники – их доля на рынке в прошлом году составила 38%.

Особое внимание аналитики JATO Dynamics уделили продажам электрокаров (BEV) и гибридов (HEV, PHEV). В 2019 году было зарегистрировано 1,28 миллиона электрифицированных транспортных средств, из них 28% (356 300 единиц) – стопроцентные электрокары. Это новый рекорд в сегменте и JATO Dynamics значительной мерой приписывает это Tesla Model 3. Европейцы приобрели более 95 тысяч Model 3, что делает эту модель номером один в классе BEV и №51 по популярности среди всех легковых авто на континенте. Ближайший соперник Tesla Model 3 – хэтчбек Renault ZOE, который выбрали 45 682 покупателя. За ним следуют BMW i3 и Nissan Leaf.

Фото: статистика продаж новых авто в Европе / JATO Dynamics / Carscoops

Абсолютными чемпионами на европейском рынке по показателям продаж стали Volkswagen Golf (410 330 единиц), Renault Clio (319 136 единиц), Volkswagen Polo (256 259 единиц) и Ford Fiesta (228 183 единицы), а самым популярным кроссовером стал Volkswagen Tiguan – 224 890 проданных машин.

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