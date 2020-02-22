Его планируют давать на прокат владельцам автомобилей на элетротяге, которые захотят отправиться в далекое путешествие.

Французский стартап EP Tender придумал, как избавить покупателей и владельцев электрокаров от страха запаса хода перед длительными путешествиями и предложил решение – аккумуляторные прицепы.

Суть проекта EP Tender заключается в том, чтобы люди не покупали дорогие электромобили с большим запасом хода, а использовали аккумуляторные прицепы при переезде на большие расстояния, когда это им необходимо.

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По прогнозам компании, максимальная стоимость аренды составит €34. При этом прицеп будет стоить около €10 000. Изначально компания предложит прицепы на 36,5 кВт в час, позже увеличит емкость до 60 кВт в час.

Проект имеет несколько недостатков. В частности, большинство электромобилей не могут буксировать прицепы, тем более с подключением к источнику питания. Чтобы этого добиться, EP Tender ведет переговоры с Renault и PSA об установке фаркопа и разъемов для этих электромобилей. На данный момент компания делает это самостоятельно за €600 для существующих электромобилей.

Напомним, что Tesla Model 3 стала самым популярным электромобилем в Европе.