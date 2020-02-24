Японський автовиробник хоче зосередити усі ресурси на повному оновленні своєї лінійки та електрифікації бренду.

Портал Nikkei Asian Review розкрив інформацію про те, що Mazda до 2023 року не виведе на ринок жодної новинки, оскільки планує протягом двох років підготувати масштабне оновлення своєї лінійки та виступити масованим фронтом електрокарів.

Також цікаво: Українці купляють все більше електромобілів

Не буде навіть рестайлінгу. Всі сили японці кинуть на те, щоб самостійно розробити нову задньопривідну платформу та силові агрегати нового покоління до неї. За інформацією Nikkei, компанія Mazda сподівається зі своїм новим модельним рядом перейти у вищий клас і стати суперником таким преміальним маркам, як Lexus і Infiniti або німецька “велика трійка”.

Реалізація такої амбітної стратегії вимагатиме від компанії чималих ресурсів, а компанія Mazda – хоч незалежна і горда, але маленька, порівняно з Toyota та Nissan, тому вирішила зосередити сили на створенні майбутнього модельного ряду, замість “копирсання” в нинішньому.

Також цікаво: Концерн General Motors позбувся австралійської марки Holden