Фонд по защите прав человека признал Hyundai Motor America наиболее толерантной компанией для сотрудников с нетрадиционной ориентацией. Четвертый год подряд.

Компания Hyundai Motor America получила 100 из 100 возможных баллов в оценке корпоративной политики и практики в отношении сотрудников с нетипичной сексуальной ориентацией и трансгендеров.

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Оценивание проводится организацией Human Rights Campaign Foundation по “базовому индексу корпоративного равенства” – CEI. Компания Hyundai стала одним из трех автопроизводителей, которые в этом году получили такую награду.

“В Hyundai мы не делаем препятствий для работы людей из ЛГБТ-сообщества, и мы рады, что получили идеальный балл по Индексу корпоративного равенства 2020 года уже четвертый год подряд”, – заявил Хосе Муноз, президент и генеральный директор Hyundai Motor North America.

Hyundai продолжает демонстративно привлекать и поддерживать ЛГБТ и даже планирует расширить инициативы, связанные с этим, в 2020 году:

Выступит в роли титульного спонсора 31-й ежегодной медийной премии GLAAD в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе;

Развивать программу равенства Hyundai Drive Equality;

Примет участие в параде Orange County Pride Walk.

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