Фундація із захисту прав людини визнала Hyundai Motor America найбільш толерантною компанією для співробітників з нетрадиційною орієнтацією. Четвертий рік поспіль.

Компанія Hyundai Motor America отримала 100 за 100 можливих балів в оцінці корпоративної політики та практики у відношенні до співробітників з нетиповою сексуальною орієнтацією і трансгендерів.

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Оцінювання проводиться організацією Human Rights Campaign Foundation за “базовим індексом корпоративної рівності” – CEI. Компанія Hyundai стала одним з трьох автовиробників, що цього року отримали таку відзнаку.

“У Hyundai ми не чинимо перешкод для роботи людей з ЛГБТ-спільноти і ми раді, що отримали ідеальний бал за Індексом корпоративної рівності 2020 року вже четвертий рік поспіль”, – заявив Хосе Муноз, президент і генеральний директор Hyundai Motor North America.

Hyundai продовжує демонстративно залучати та підтримувати ЛГБТ та навіть планує розширити ініціативи, пов’язані з цим, у 2020 році:

Виступить у ролі титульного спонсора 31-ї щорічної медійної премії GLAAD у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі;

Розвиватиме програму рівності Hyundai Drive Equality;

Візьме участь у параді Orange County Pride Walk.

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