Найчастіше повідомляють про ями, ДТП та дорожні роботи.

З 10 грудня 2019 року по 31 січня 2020 року українські водії зробили 54 067 відміток про різні ситуації на дорогах в мобільному додатку Waze. Ця інформація надійшла до “Укравтодору” з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо вони були додані. В “Укравтодорі” вона в режимі реального часу надходить у дорожні служби на місцях, де приймається рішення про те, як саме реагувати на звернення. На скільки з цих звернень корпорація відреагувала, тобто залатала ями, “Укравтодор” не повідомляє.

Окрім того, в дорожників працює аналітично-диспетчерська група, яка приймає скарги від громадян про ситуації на дорогах за цілодобовим телефоном: (044) 287–11–40.

Нагадаємо, що на українські дороги в 2020 році витратять $3,5 млрд.