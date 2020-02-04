Чаще всего сообщают о ямах, ДТП и дорожных работах.

С 10 декабря 2019 года по 31 января 2020 года украинские водители сделали 54 067 отметок о различных ситуациях на дорогах в мобильном приложении Waze. Эта информация поступила к "Укравтодору" с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если они были добавлены. В "Укравтодоре" она в режиме реального времени поступает в дорожные службы на местах, где принимается решение о том, как реагировать на обращения. На сколько из этих обращений корпорация отреагировала, то есть залатали ямы, "Укравтодор" не сообщает.

Кроме того, у дорожников работает аналитически-диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан о ситуации на дорогах по круглосуточному телефону: (044) 287-11-40.

Напомним, что на украинские дороги в 2020 году потратят $3,5 млрд.