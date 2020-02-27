Двомісний компакт буде доступний за підпискою, в оренду, в райдшерінгу – у будь-якому зручному для покупців форматі, аби зробити персональну мобільність доступною. А ще для нього не потрібне водійське посвідчення!

Citroen називає свою несподівану новинку “нонконформістом”, інакшим у всіх відношеннях. Народжений з концепта AMI ONE C, серійний електрокар обіцяє все, що необхідно міському жителю від машини, за доступною ціною і в зручному форматі.

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Розпочнемо з того, що для управління Citroen Ami не потрібні водійські права – автомобіль відноситься до категорії LSV (Low-speed vehicle) або “легких квадроциклів”, як подібний транспорт класифікують у Франції. Це означає, що право управління Ami на громадських дорогах мають водії віком від 14 років.

Вартість електрокара становить усього 6000 євро, причому продаватимуть Ami виключно через Інтернет, в тому числі на сайтах магазинів електроніки! Покупку доставлять прямо до дверей замовника, як звичайну посилку. Шість тисяч – занадто дорого? Можна користуватись автомобілем за договором довгострокової оренди, сплачуючи по 20 євро на місяць! Ще одна можливість користуватись Citroen Ami – підписка на каршерінговий сервіс Free2Move за 26 євроцентів за хвилину, за умови місячної передплати у 9,90 євро.

Фото: Citroen Ami / Citroen

Технічні характеристики Citroen Ami:

Довжина: 2.41 м;

Ширина: 1.39 м (без дзеркал);

Висота: 1.52 м;

Радіус розвороту: 7.20 м;

Маса без батареї: < 425 кг;

Маса з акумулятором: 485 кг;

Акумулятор: 5.5 кВт*год;

Електромотор: 6 кВт;

Запас хорду на одному заряді: 70 км.

Що ще цікавого у Citroen Ami? Широкі можливості для персоналізації, дверцята, що відчиняються в різні боки, просторий для своїх габаритів салон, зручне розташування водія на одному рівні зі звичайними машинами, більша захищеність, порівняно з будь-яким іншим персональним транспортом категорії LSV, нуль шкоди довкіллю і майже нульові витрати на експлуатацію.

Фото: сторінки французьких інтернет-магазинів побутової техніки та електроніки, де можна замовити Citroen Ami / знімки екрану

Та найголовніше – замовити автомобіль можа буде вже з 30 березня цього року!

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