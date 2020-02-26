Зима доходить кінця, а прихід весни традиційно віщує повернення на дороги Києва таких учасників руху як водії мопедів та мотоциклів. Велика кількість з них досі використовується без документів та номерних знаків. То чи потрібно їх взагалі реєструвати?

Досить розповсюджена думка серед досвідчених водіїв, що керування мопедами або скутерами можливе без посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, страхового поліса або номерного знаку.

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Це дійсно було так до 2010 року. Після 10 червня 2010 року для керування скутером або мопедом формально потрібні і "права" відповідної категорії і "техпаспорт". Втім, слід зазначити що і досі величезна кількість такої техніки використовується без документів.

Зараз для керування:

мопедами, моторолерами та іншими двоколісними транспортними засобами, які мають двигун з робочим об`ємом до 50 кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кіловат дозволяється за наявності посвідчення водія категорії "А1";

мотоциклами, у тому числі з боковим причепом, та іншими двоколісними транспортними засобами з об’ємом двигуна 50 кубічних сантиметрів і більше або електродвигуном 4 кіловата і більше дозволяється за наявності посвідчення водія категорії "А";

квадро- і трициклами, мотоколясками та інші триколісними (чотириколісними) транспортними засобами, з максимальною масою не більше 400 кілограмів дозволяється за наявності посвідчення водія категорії "В1".

Крім того, водії несуть відповідальність, у разі керування подібними транспортними засобами не зареєстрованими/перереєстрованими в установленому законом порядку або без номерного знака чи полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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Реєстрація транспортного засобу в сервісних центрах МВС є відносно простою процедурою (особливо якщо скутер чи мопед до 2010 року випуску), яка вбереже від зайвого спілкування з поліцією.