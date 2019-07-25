Мопеди та скутери в Україні підлягають обов’язковій державній реестрацї, хоча багато власників такої техніки вимоги держави ігнорує.

Справа в тім, що до 2010 року реєстрація мопедів та скутерів не була обов’язковою. Також для керування такою технікою не потрібне було посвідченні водія.

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З тих пір минуло вже маже 10 років, але переважна частина мопедів та скутерів так і не були зареєстровані. Багато хто і досі їх використовує без номерів та свідоцва про реєстрацію.

Натомість водії мопедів користуються так званим “талоном” – документом, що підтверджує факт покупки скутера до 2010 року. Поліція в такому випадку може притягти до відповідальності за відсутність реєстрації, проте на штрафмайданчик скутер або мопед не заберуть, оскільки є документ, що підтверджує право власності.

У випадку зі старою технікою, яка коштує дешевше бюджетного смартфону (250-300 доларів), переважна більшість власників не переймається – просто їздить без реєстрації, лише “по талону”.

А ось з новою технікою ситуація складніша. Нові мопеди та скутери потрібно реєструвати, бо вони не можуть бути випущені до 2010 року і схема з “талоном” для них не підходить.

Для реєстрації нового мопеда або скутера потрібно мати з собою:

Паспорт громадянина України

Індивідуальний податковий номер

Документи що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення

Сертифікат відповідності транспортного засобу

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Вартість реєстрації для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) орієнтовно 330 грн.:

З них послуга — 54,83 грн; державний номерний знак — орієнтовно 48 грн; бланк свідоцтва — 219 грн.