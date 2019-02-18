Отримання сертифікатів відповідності, які поки що необхідні для першої реєстрації авто в сервісних центрах МВС, давно перетворилось на звичайну схему з чергами та хабарництвом.

В Україні вже є гарний досвід скасування корупційних схем, пов’язаних за автомобілями. Відміна корупційного техогляду вісім років назад не призвела до збільшення аварійності скоріше навпаки – замість того, щоб давати хабарі, українці втратили гроші на покращення стану свого авто.

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Виникає цілком закономірне питання, чому в нашій країні експерти перевіряють авто, які вже були перевірені в ЄС за європейськими стандартами? Виявляється, у цього питання є логічна на перший погляд відповідь.

“Було б ідеально визнавати сертифікати на імпортні авто, видані в ЄС або інших країнах! Ми намагаємося пролобіювати такі нововведення вже 20 років. Але все впирається у взаємне визнання. Як два козлика на містку: Україна готова визнавати сертифікат ЄС за умови, що ЄС буде визнавати сертифікат України, а не брати гроші з українських експортерів. А ЄС проти. Тупик!” – говорить директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Проте деякі зміни все ж відбуваються. Наприклад, нещодавно Уряд відмінив своєю постановою примусову перевірку єколочного стандарту, за умови якщо він вказаний в документах попередньої реєстрації авто. Нагадаємо, що зараз в Україні можна поставити на перший облік авто що відповідають стандарту Євро2 та вище (випущені після 1995 року).

Але корумпована сертифікація в Україні поки що залишається. Процедура займає від одного до декількох днів і обходиться в 1 600 – 3 500 гривень. При цьому в Мережі є пропозиції з продажу сертифікатів "без черги" за 4 000 – 7 000 гривень. Автомобіль в такому випадку нікому показувати не потрібно.