Получение сертификатов соответствия, которые необходимы для первой регистрации авто в сервисных центрах МВД, давно превратилось в обычную схему с очередями и взяточничеством.

В Украине уже есть хороший опыт отмены коррупционных схем, связанных с автомобилями. Отмена коррупционного техосмотра восемь лет назад не привела к увеличению аварийности скорее наоборот – вместо того, чтобы давать взятки, украинцы потеряли деньги на улучшение состояния своего авто.

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Возникает вполне закономерный вопрос, почему в нашей стране эксперты проверяют авто, которые уже были проверены в ЕС по европейским стандартам? Оказывается у этого вопроса есть логичный на первый взгляд ответ.

“Было бы идеально признавать сертификаты на импортные авто, выданные в ЕС или других странах! Мы пытаемся пролоббировать такие нововведения уже 20 лет. Но все упирается во взаимное признание. Как два козлика на мостике: Украина готова признавать сертификат ЕС при условии, что ЕС будет признавать сертификат Украины, а не брать деньги с украинских экспортеров. А ЕС против. Тупик!” – говорит директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Однако некоторые изменения все же происходят. Например, недавно Правительство отменило своим постановлением принудительную проверку экологического стандарта, при условии если он указан в документах предыдущей регистрации авто. Напомним, что сейчас в Украине можно поставить на первый учет авто соответствующие стандарту Евро2 и выше (выпущенные после 1995 года).

Но коррумпированная сертификация в Украине пока остается. Процедура занимает от одного до нескольких дней и обходится в 1 600 – 3 500 гривен. При этом в Сети есть предложения по продаже сертификатов "без очереди" за 4 000 – 7 000 гривен. Автомобиль в таком случае никому показывать не нужно.