Мопеды и скутеры в Украине подлежат обязательной государственной реестрации, хотя многие владельцы такой техники требования государства игнорируют.

Дело в том, что до 2010 года регистрация мопедов и скутеров не была обязательной. Также для управления такой техникой не нужно было удостоверение водителя.

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С тех пор прошло уже почти 10 лет, но большая часть мопедов и скутеров так и не были зарегистрированы. Многие до сих пор используют их, не имея ни номеров, ни свидетельства о регистрации.

Зато водители мопедов пользуются так называемым “талоном” – документом, который подтверждает факт покупки скутера до 2010 года. Полиция в таком случае может привлечь к ответственности за отсутствие регистрации, однако на штрафплощадку скутер или мопед не заберут, так как есть документ, подтверждающий право собственности.

В случае со старой техникой, которая стоит дешевле бюджетного смартфона (250-300 долларов), подавляющее большинство владельцев не заморачивается – просто ездит без регистрации, “по талону”.

А вот с новой техникой ситуация сложнее. Новые мопеды и скутеры нужно регистрировать, потому что они не могут быть выпущены до 2010 года и схема с “талоном” для них не подходит.

Для регистрации нового мопеда или скутера нужно иметь с собой:

Паспорт гражданина Украины

Индивидуальный налоговый номер

Документы подтверждающие правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления

Сертификат соответствия транспортного средства

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Стоимость регистрации для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 330 грн

услуга – 54,83;

государственный номерной знак – ориентировочно 48;

бланк свидетельства – 219.