Зима подходит к концу, а приход весны традиционно предвещает возвращение на дороги Киева таких участников движения как водители мопедов и мотоциклов. Большое количество из них до сих пор используется без документов и номерных знаков. То нужно ли их вообще регистрировать?

Достаточно распространенное мнение среди опытных водителей, управление мопедами или скутерами возможно без водительского удостоверения, свидетельства о регистрации, страхового полиса или номерного знака.

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Это действительно было так до 2010 года. После 10 июня 2010 года для управления скутером или мопедом формально нужны и "права" соответствующей категории и "техпаспорт". Впрочем, следует отметить, что до сих пор огромное количество такой техники используется без документов.

Сейчас для управления:

мопедами, мотороллерами и другими двухколесными транспортными средствами, у которых двигатель с рабочим объемом до 50 кубических сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 киловатт разрешается при наличии водительского удостоверения категории "А1";

средствами, в том числе с боковым прицепом и другими двухколесными транспортными средствами с объемом двигателя 50 кубических сантиметров и больше или электродвигателем 4 киловатта и больше разрешается при наличии водительского удостоверения категории "А";

квадро– и трициклами, мотоколясками и другими трехколесными (четырехколесными) транспортными средствами, с максимальной массой не более 400 килограммов разрешается при наличии водительского удостоверения категории "В1".

Кроме того, водители несут ответственность, в случае управления подобными транспортными средствами не зарегистрированными/перерегистрированными в установленном законом порядке или без номерного знака или полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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Регистрация транспортного средства в сервисных центрах МВД является относительно простой процедурой (особенно если скутер или мопед до 2010 года выпуска), которая убережет от лишнего общения с полицией.