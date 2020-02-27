Двухместный компакт будет доступен по подписке, в аренду, в райдшеринге – в любом удобном для покупателей формате, чтобы сделать персональную мобильность доступной. А еще для него не требуется водительское удостоверение!

Citroen называет свою неожиданную новинку "нонконформистом", другим во всех отношениях. Рожденный из концепта AMI ONE C, серийный электрокар обещает все, что необходимо городскому жителю от машины, по доступной цене и в удобном формате.

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Начнем с того, что для управления Citroen Ami не нужны водительские права – автомобиль относится к категории LSV (Low-speed vehicle) или "легких квадроциклов", как подобный транспорт классифицируют во Франции. Это означает, что право управления Ami на общественных дорогах имеют водители в возрасте от 14 лет.

Стоимость электрокара составляет всего 6000 евро, причем продавать Ami будут исключительно через Интернет, в том числе на сайтах магазинов электроники! Покупку доставят прямо к дверям заказчика, как обычную посылку. Шесть тысяч – слишком дорого? Можно пользоваться автомобилем по договору долгосрочной аренды, платя по 20 евро в месяц! Еще одна возможность пользоваться Citroen Ami – подписка на каршеринговий сервис Free2Move за 26 евроцентов в минуту, при месячной подписки в 9,90 евро.

Фото: Citroen Ami / Citroen

Технические характеристики Citroen Ami:

Длина: 2.41 м;

Ширина: 1.39 м (без зеркал)

Высота: 1.52 м;

Радиус разворота: 7.20 м;

Масса без батареи <425 кг

Масса с аккумулятором: 485 кг

Аккумулятор: 5.5 кВт * ч;

Электромотор: 6 кВт;

Запас хода на одном заряде: 70 км.



Что еще интересного в Citroen Ami? Широкие возможности для персонализации, дверцы, открывающиеся в разные стороны, просторный для своих габаритов салон, удобное расположение водителя на одном уровне с обычными машинами, большая защищенность по сравнению с любым другим персональным транспортом категории LSV, ноль вреда окружающей среде и почти нулевые расходы на эксплуатацию.

Фото: страницы французских интернет-магазинов бытовой техники и электроники, где можно приобрести Citroen Ami / скриншоты

Но самое главное – заказать автомобиль можно будет уже с 30 марта этого года!

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