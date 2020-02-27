Подразделение по индивидуализации автомобилей Porsche Exclusive Manufaktur предлагает клиентам новую услугу – принт отпечатка пальца владельца машины на капоте.

Новая услуга от Porsche Exclusive Manufaktur будет доступна клиентам с марта этого года. Дактилоскопический рисунок наносится на окрашенную деталь методом “прямой печати (direct printing), который имеет преимущества перед виниловой пленкой.

Также интересно: Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил чрезвычайно мощный мотор

“Нет ничего более личного, чем отпечаток пальца. Индивидуальность очень важна для клиентов Porsche, и мы гордимся, что разработали совершенно новый продукт, основанный на современных технологиях”, говорит вице-президент Александр Фабиг.

Porsche уверяет, что технология нанесения изображения “значительно превосходит” эффективность применения пленки, а ее принцип действия аналогичен струйном прінтеру. Для принта используется оборудование от швейцарско-шведской ABB Robotics и немецкой фирмы Rea Jet. Изображение наносится краской и покрывается прозрачным лаком, после чего капот полируется до глянцевого блеска.

Фото: принт отпечатка пальца клиента на капоте Porsche сделает автомобиль уникальным и добавит к финальному чеку 7500 евро / Porsche

Производитель отмечает, что биометрический узор подвергается определенной обработке (частично усечен), чтобы отпечаток нельзя было использовать в несанкционированных целях. Необычная настройка от Porsche Exclusive Manufaktur обойдется заказчику в 7500 евро.

Также интересно: Уникальный спорткар Генрика Фискера выставили на продажу