Підрозділ індивідуалізації автомобілів Porsche Exclusive Manufaktur пропонує клієнтам нову послугу – прінт відбитка пальця власника машини на капоті.

Нова послуга від Porsche Exclusive Manufaktur буде доступна клієнтам з березня цього року. Дактилоскопічний малюнок наноситься на пофарбовану деталь методом “прямого друку” (direct printing), котрий має переваги перед вініловою плівкою.

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“Немає нічого більш особистого, ніж відбиток пальця. Індивідуальність дуже важлива для клієнтів Porsche, і ми пишаємося, що розробили абсолютно новий продукт, заснований на сучасних технологіях”, каже віце-президент Олександр Фабіг.

Porsche запевняє, що технологія нанесення зображення “значно перевершує” ефективність застосування плівки, а її принцип дії аналогічний струменевому прінтеру. Для прінта використовується устаткування від швейцарсько-шведської ABB Robotics та німецької фірми Rea Jet. Зображення наноситься фарбою і вкривається прозорим лаком, після чого капот полірується до глянцевого блиску.

Фото: прінт відбитка пальця клієнта на капоті Porsche зробить автомобіль унікальним і додасть до фінального чеку 7500 євро / Porsche

Виробник наголошує, що біометричний візерунок піддається певній обробці (частково усічений), аби відбиток не можна було використати в несанкціонованих цілях. Незвичайна персоналізація від Porsche Exclusive Manufaktur обійдеться замовнику у 7500 євро.

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