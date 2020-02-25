Спортивне купе носить назву VLF Force 1 V10 і збудоване Фіскером для Фіскера. Але тепер може знайти нового власника.

Спорткар VLF Force 1 був представлений у 2016 році. Він є продуктом колаборації трьох “акул” автомобільного бізнесу: Гілберта Вільяреаля (V), Боба Лютца (L) та Генріка Фіскера (F).

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Боб Лютц – колишній бос General Motors, однак для проекту VLF був обраний не Chevrolet Corvette, а кращий спорткар конкуруючого концерну – Dodge Viper. Планувалось випустити 50 таких машин, однак після п’ятої виробництво згорнули. Та рідкість лиш додає вартості VLF Force 1. Щоправда, продавець не оголосив цінник на цей конкретний екземпляр (начебто, збудований персонально для Генріка Фскера), але відомо, що у 2016 році купе планували продавати по 270 тисяч доларів. На одометрі спорткара – трохи більше 1000 миль.

VLF Force 1 являє собою кардинально модифікований Dodge Viper, з полегшеним карбоновим кузовом, посиленим мотором та більш розкішним салоном. Оригінальний 8,4-літровий двигун V10 від Viper вже був звіром, а мотористи VLF зробили його ще потужнішим. Завдяки модифікованим головкам циліндрів та новому розподільчому валу, Force 1 V10 продукує 745 к.с. та 865 Нм крутного моменту. Працює в парі з механічною 6-позиційною коробкою передач, привід – задній.

Фото: VLF Force 1 V10 / Сarscoops

Від 0 до 100 км/ год спорткар вистрілює за три секунди і здатен розвивати максимальну швидкість у 350 км/год. Вказується навіть час проходження чверті милі (402 метри) – 10,97 секунди, при швидкості на виході у 220,29 км/год.

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