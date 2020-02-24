Нову сторінку в своїй історії британська марка відкриває разом з новою мануфактурою.

Лише 130 машин Lotus Evija вийде з нового міні-заводу у Хетелі, але цей електричний гіперкар настільки важливий, що британці не шкодували на нього коштів. Витрати окупляться, адже увесь тираж “Евій” вже розпроданий.

Також цікаво: Volkswagen, Audi та Porsche випустять електричні спорткари на агрегатах непереможного боліда ID R

Lotus Evija – “перший повністю новий “Лотус” з 2008 року”, говорить виробник. І він претендує на звання першого британського електрогіперкара. Вперше про нього стало відомо майже два роки тому, а офіційний реліз прототипа відбувся у квітні минулого року. З тих пір послідовники Коліна Чепмена об’їздили на електрокарі увесь світ, аби перевірити його в пісках та снігах.

Виготовлятимуть Evija на новому, буквально, збудованому спеціально для нього, заводі Lotus в селі Хетел, поруч зі штаб-квартирою та тестовим треком фірми. Електрокари збиратимуть вручну, причому виробництво стартує раніше наміченого часу, вже у квітні. А перші машини клієнти отримають вже влітку.

Фото: Lotus Evija / Lotus

Гіперкар оснащений чотирма електромоторами загальною потужністю в 1972 к.с., здатен розганятись до 320 км/год, а першу сотню розмінює менш, ніж за 3 секунди. Заявлений запас ходу на одному заряді – 420 км. Тираж Lotus Evija складе 130 екземплярів, вартість кожного – від півтора мільйона фунтів і всі вже розпродані.

Також цікаво: У Mazda два роки не буде нових машин заради великої мети