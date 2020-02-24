Новую страницу в своей истории британская марка открывает вместе с новой мануфактурой.

Только 130 машин Lotus Evija выйдет из нового мини-завода в Хетели, но этот электрический гиперкар настолько важен, что британцы не жалели на него средств. Затраты окупятся, ведь все тираж "Эвий" уже распродан.

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Lotus Evija – "первый полностью новый "Лотус" с 2008 года", говорит производитель. И он претендует на звание первого британского електрогиперкара. Впервые о нем стало известно почти два года назад, а официальный релиз прототипа состоялся в апреле прошлого года. С тех пор последователи Колина Чепмена объездили на электрокаре весь мир, чтобы проверить его в песках и снегах.

Производить Evija на новом, буквально, построенном специально для него, заводе Lotus в селе Хетел рядом со штаб-квартирой и тестовым треком фирмы. Электрокары будут собирать вручную, причем производство стартует раньше намеченного времени, уже в апреле. Первые машины клиенты получат уже летом.

Фото: Lotus Evija / Lotus

Гиперкар оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью в 1972 л.с., способен разгоняться до 320 км/ч, а первую сотню разменивает менее чем за 3 секунды. Заявленный запас хода на одном заряде – 420 км. Тираж Lotus Evija составит 130 экземпляров, стоимость каждого – от полутора миллионов фунтов и все уже распроданы.

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