Немецкий концерн якобы планирует поставить их на конвейер к середине этой декады.

Первыми об этом узнали британцы из Аutocar, они же подготовили несколько рендеров будущих новинок. Базой для них станет платформа MEB, техника будет от ID R, а кузова – купе и родстер.

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"Гибкая" платформа MEB позволяет применять передний, задний или полный привод, а салон компоновать на двух пассажиров или по схеме 2+2. При этом каждый из брендов Volkswagen Group "наденет" на свой электрокар собственный дизайн кузова и интерьера. Три новинки (или более) должны стать идеологическими наследниками Audi TT, Porsche Boxster и Volkswagen Scirocco. Предполагается, что спорткары от Группы Volkswagen должны составить конкуренцию Tesla Roadster.

Британский портал утверждает, что в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге уже существует серия тестовых дизайн-макетов и приводит слова топ-менеджера VW: "Мы начинаем работать над первыми аккумуляторами для дорожных автомобилей, используя технологии ID R, поэтому между ними будет прямая связь. Сейчас мы дорабатываем параметры производительности аккумуляторов".

Фото: рендеры электрических двухдверных спорткаров Volkswagen Group / Аutocar

Новый аккумулятор содержит запатентованную технологию ячеек от гоночного прототипа Volkswagen ID R, который установил ряд рекордов производительности за последние годы.

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