Німецький концерн, начебто, планує поставити їх на конвеєр до середини цієї декади.

Першими про це довідались британці з Аutocar, вони ж підготували кілька рендерів майбутніх новинок. Базою для них стане платформа MEB, техніка буде від ID R, а кузови – купе та родстер.

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“Гнучка” платформа MEB дозволяє застосовувати передній, задній або повний привід, а салон компонувати на двох пасажирів або за схемою 2+2. При цьому кожен з брендів Volkswagen Group “одягне” на свій електрокар власний дизайн кузову та інтер’єру. Три новинки (або й більше) повинні стати ідеологічними спадкоємцями Audi TT, Porsche Boxster та Volkswagen Scirocco. Передбачається, що спорткари від Групи Volkswagen повинні скласти конкуренцію Tesla Roadster.

Британський портал стверджує, що у штаб-квартирі Volkswagen у Вольфсбурзі вже існує серія тестових дизайн-макетів і наводить слова топ-менеджера VW: “Ми починаємо працювати над першими акумуляторами для дорожніх автомобілів, використовуючи технології ID R, тому між ними буде прямий зв'язок. Наразі ми доопрацьовуємо параметри продуктивності акумуляторів”.

Фото: рендери електричних дводверних спорткарів Volkswagen Group / Аutocar

Новий акумулятор містить запатентовану технологію осередків від гоночного прототип Volkswagen ID R, який встановив низку рекордів продуктивності за останні роки.

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