Спортивное купе носит название VLF Force 1 V10 и построено Фискером для Фискера. Но теперь может найти нового владельца.

Спорткар VLF Force 1 был представлен в 2016 году. Он является продуктом коллаборации трех "акул" автомобильного бизнеса: Гилберта Вильяреаля (V), Боба Лутца (L) и Генрика Фискера (F).

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Боб Лутц – бывший босс General Motors, однако для проекта VLF был выбран не Chevrolet Corvette, а лучший спорткар конкурирующего концерна – Dodge Viper. Планировалось выпустить 50 таких машин, однако после пятой производство свернули. И редкость лишь добавляет стоимости VLF Force 1. Правда, продавец не объявил ценник на этот конкретный экземпляр (вроде, построенный персонально для Генрика Фискера), но известно, что в 2016 году купе планировали продавать по 270 тысяч долларов. На одометре спорткара – чуть больше 1000 миль.

VLF Force 1 представляет собой кардинально модифицированный Dodge Viper, с облегченным карбоновым кузовом, усиленным мотором и более роскошным салоном. Оригинальный 8,4-литровый двигатель V10 от Viper уже был зверем, а мотористы VLF сделали его еще более мощным. Благодаря модифицированным головкам цилиндров и новому распределительному валу, Force 1 V10 производит 745 л.с. и 865 Нм крутящего момента. Работает в паре с механической 6-позиционной коробкой передач, привод – задний.

Фото: VLF Force 1 V10 / Сarscoops

От 0 до 100 км/ч спорткар выстреливает за три секунды и способен развивать максимальную скорость в 350 км/ч. Указывается даже время прохождения четверти мили (402 метра) – 10,97 секунды, при скорости на выходе в 220,29 км/ч.

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