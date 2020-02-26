Найменший з кросоверів AMG-Merc приховує під капотом від 385 до 420 сил.

Mercedes-Benz GLA – жвавий і стильний компактний кросовер, в якого є чимало конкурентів, а зрівнятись з його спортивною версією від AMG зможуть зовсім небагато машин. Mercedes-AMG GLA 45 розмінює першу сотню на спідометрі за 4,3 секунди. І це ще без літери S в кінці назви моделі.

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Спортивний підрозділ Mercedes виділив компактному кросоверу найпотужніший чотирициліндровий турбомотор, рівного якому немає у жодного виробника. Поки що розкриті характеристики тільки для 385-сильної версії GLA, однак на фото показана ще більш продуктивна – GLA 45 S з запасом потужності у 420 сил.

Дволітрова “турбочетвірка” поєднується з фірмовим восьмиступінчатим “роботом” AMG Speedshift та модернізованою системою повного приводу AMG Performance 4MATIC+, забезпечуючи кросоверу реактивну динаміку. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці в 250 км/год.

Новий Mercedes-AMG GLA 45 отримав кілька режимів руху та особливі налаштування підвіски, які теж можна змінювати. Свої найкращі якості GLA 45 розкриває з опційним пакетом AMG Dynamic Plus.

Фото: Mercedes-AMG GLA 45 S 2020 / Daimler

Серед інших особливостей GLA 45 – потужні гальма, спеціальні налаштування рульового управління, посилений кузов, агресивний декор кузову (на передньому бампері навіть є канарди) та салону, диски розміром від 19 до 21 дюйму, опційна система запису телеметрії AMG Track Pace.

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